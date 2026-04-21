La Ville de Saint-Constant a récemment diffusé une publication de prévention mettant en scène un acte de vandalisme dans une aire de jeux du parc des Jardins. Le visuel utilisé a été réalisé à l’aide de l’intelligence artificielle, mais il s’inspire d’un événement réel survenu l’an dernier, peu après l’installation de nouveaux modules de jeux dans le parc.

Sous la publication, plusieurs citoyens ont réagi. Certains ont reproché que l’image puisse donner l’impression qu’un événement venait tout juste de se produire. On y voit l’aire de jeux du parc des Jardins en feu.

Questionnée par Le Reflet, la Ville a défendu son approche : « Afin de capter davantage l’attention et de renforcer l’impact du message, un visuel a été créé à l’aide de l’intelligence artificielle. Il ne s’agit donc pas d’un événement récent, mais bien d’une représentation visuelle amplifiée à des fins de sensibilisation», indique-t-elle.

De son côté, la Régie intermunicipale de police Roussillon indique que ce type de vandalisme demeure peu fréquent sur le territoire. Toutefois, la Ville note une augmentation des gestes d’incivilité observée dans plusieurs municipalités.

Publication de la Ville de Saint-Constant généré par l’intelligence artificielle.

Interrogée sur la pertinence de publier un visuel basé sur un événement passé, la Ville souligne que cette initiative s’inscrit dans une campagne lancée le 16 février dernier. Celle-ci vise à prévenir les comportements problématiques et à encourager le civisme.

La campagne se décline en deux volets. Le premier, intitulé « Mange d’l’amour », mise sur une approche positive et créative en valorisant les gestes de bienveillance du quotidien. Le second, « Tolérance zéro », adopte un ton plus ferme en rappelant que des comportements comme le vandalisme, l’intimidation ou la violence ne sont pas tolérés sur le territoire.