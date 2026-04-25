Plusieurs vols par effraction ont été signalés au cours des dernières semaines dans des établissements de la chaîne Tim Horton situés en Montérégie. Le dernier en liste, celui du secteur Saint-Timothée à Salaberry-de-Valleyfield.

Selon Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec, plusieurs de ces cambriolages ont été rapportés au cours des dernières semaines, les auteurs procédant avec le même modus operandi. « On reste en contact avec d’autres services de police de la région afin de maximiser nos informations et faire avancer l’enquête », mentionne la porte-parole.

De tels vols auraient notamment été perpétrés à Vaudreuil-Dorion et à Sainte-Hélène-de-Bagot.

Pour ce qui est de l’établissement situé à l’angle des boulevards Hébert et Pie XII à Salaberry-de-Valleyfield. Le vol a été rapporté vers 2h la nuit dernière alors qu’une des portes d’accès avait été forcée. Les cambrioleurs se sont emparés d’une somme d’argent et ont pris la fuite.

Une scène de crime a été mise en place autour du commerce vendredi matin pour permettre aux enquêteurs de recueillir des indices. L’événement n’a pas manqué d’attirer l’attention dans le secteur.

Notons que ce n’est pas la première fois qu’on observe de telles vagues de cambriolages dans ces établissements. Au cours des dernières années, des séries de vols ont été rapportés dans diverses régions du Québec, notamment dans l’est de Montréal et dans le Bas-du-Fleuve.