Le gouvernement du Québec a confirmé samedi matin la création d’un bureau de projet pour l’urbanisation de la route 132. On est encore loin de la réalisation de travaux, mais cette étape permettra de confirmer les orientations du projet et de préciser les façons dont il sera réalisé, a expliqué la première ministre Christine Fréchette en conférence de presse à Saint-Constant.

Le bureau de projet se mettra en branle dès les prochaines semaines, a assuré le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charrette.

«Qu’est-ce qu’un bureau de projet ? Ce sont des spécialistes du ministère des Transports, évidemment des ingénieurs mais également des planificateurs du développement urbain avec des comités qui vont concerner les municipalités et aussi Kahnawake», a-t-il expliqué en conférence de presse à Saint-Constant.

«À court terme, le bureau de projet va avoir le mandat de reprendre les échanges et les consultations avec tous les partenaires, les communautés locales, de structurer la démarche de consultation avec le conseil mohawk de Kahnawake et également d’élaborer le dossier d’opportunité pour bien orienter la réalisation du projet», a indiqué la première ministre Christine Fréchette.

Les coûts de réalisation du projet ainsi que les échéanciers ne sont pas encore connus. Ceux-ci seront déterminés une fois la première étape du bureau de projet franchie, vers la fin de l’année 2027, a mentionné le Ministre. Il a rappelé que le projet de modernisation de la route 132 figure au Plan québécois des infrastructures 2026-2036. Une somme d’un peu plus de 9 M$ est alloué pour cette première étape.

«Plusieurs solutions seront analysées, notamment la transformation de la route en boulevard urbain à deux voies de circulation par direction, l’ajout d’une voie réservée, ainsi que la mise en place de trottoirs et de pistes cyclables. La solution retenue sera présentée lors du dépôt du dossier d’opportunité», ajoute-t-on.

Un projet de transport…et de développement

Mme Fréchette a affirmé que la modernisation de la route 132 créera un important potentiel de développement. «Pour moi ce projet-là est tout autant un projet de développement immobilier qu’un projet de transport parce que le potentiel de déploiement de projets immobiliers est impressionnant. On parle à la fois pour du résidentiel, des espaces de bureaux, du commercial» a exprimé la première ministre.

La création d’un bureau de projet faisait justement partie des demandes de la Ville de Delson. Cette dernière avait lancé en mars une campagne pour mettre de la pression sur la relance du projet de transformation de la route 132.

Kahnawake partenaire

Les maires de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson se sont réjouis de la nouvelle étape franchie dans le projet et ont aussi salué la présence du grand chef de Kahnawake Cody Diabo pour cette annonce. Le conseil mohawk sera impliqué dans toutes les étapes du projet.

«Kahnawake est un partenaire économique. Ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Je suis content que Kahnawake soit inclus comme un partenaire pour qu’on puisse discuter ouvertement de notre point de vue. Trop longtemps on a été mis devant le fait accompli», a mentionné M. Diabo.

«Je suis très heureux de cette annonce, mais je reste toujours sur mes gardes. On va voir comment le projet va progresser dans le temps», a exprimé Christian Ouellette, maire de Delson. Je vous le dis et mes collègues de Saint-Constant et Sainte-Catherine aussi…on n’est plus dans des échéanciers de cinq ans, dix ans, quinze ans. On n’est plus là.»

Questionnée à savoir pourquoi le bureau de projet va de l’avant, alors qu’en mars le ministère des Transports indiquait au Reflet ne pas avoir de budget pour le moment pour ce projet, la première ministre dit avoir trouvé un budget «puisqu’elle en a fait une priorité».