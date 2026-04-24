Une voiture percute la façade d’un studio de pilates à Saint-Constant

Une conductrice a percuté la devanture d’un commerce ce vendredi à Saint-Constant, après une erreur de manœuvre survenue dans un stationnement.

Un appel a été logé à 11h17 à la Régie intermunicipale de police Roussillon, ce vendredi 24 avril. Une conductrice a accidentellement foncé dans la façade du studio boutique spécialisé en pilates, Avenue Pilates, situé au 117, rue Saint-Pierre, alors qu’elle se trouvait dans une place de stationnement.

Une erreur de manœuvre serait à l’origine de la collision, selon la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Les services paramédicaux se sont rapidement rendus sur place. Toutefois, aucune personne n’a dû être transportée vers un centre hospitalier et aucun blessé grave n’a été signalé.

Le service incendie a également été dépêché sur les lieux par mesure préventive.

Au moment d’écrire ces lignes, la situation était entièrement sous contrôle et les intervenants avaient quitté les lieux.