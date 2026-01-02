Une vidéo pour sensibiliser aux habitats de la rainette faux-grillon

La Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay, un organisme de bassins versants (OBV SCABRIC), à Sainte-Martine, a réalisé une vidéo pour sensibiliser la population aux habitats de la rainette faux-grillon dans les étangs et milieux humides le long du Parc régional de Beauharnois-Salaberry, dans la région du même nom.

La production de la vidéo de 4 minutes 50 secondes découle de la récolte de 10 900 kg de déchets à cet endroit, dans le cadre d’une corvée de nettoyage le 20 septembre.

«Les gens les utilisent [les milieux humides] comme un dépotoir à ciel ouvert. C’est vraiment une problématique majeure pour l’espèce», a mentionné au Soleil la directrice générale de l’OBV SCABRIC, Geneviève Audet, en novembre.

La vidéo se veut une action pour freiner le dépôt de matières diverses à l’intérieur du Parc régional de Beauharnois-Salaberry. L’objectif de Mme Audet : «trouver des solutions plus durables que juste de ramasser des déchets, c’est-à-dire empêcher les déchets de se rendre dans les habitats de la rainette faux-grillon», indique-t-elle dans la vidéo.

(Photo : capture d’écran de la vidéo Agir pour conserver l’habitat de la rainette faux-grillon!)

La vidéo Agir pour conserver l’habitat de la rainette faux-grillon! survole la corvée de nettoyage du 20 septembre. Les bénévoles ont amassé du bois, des fils métalliques brûlés, des tuiles de céramique et d’autres débris laissés sur les lieux il y a plusieurs années, en raison de leur état de décomposition.

Le narrateur explique que les déchets, issus de l’activité humaine, «fragilisent les habitants en contaminant les milieux humides et en dégradant la qualité de l’eau». Il ajoute que les débris représentent un risque de mortalité par blessures pour les prédateurs en plus de contribuer à propager des maladies et des substances toxiques nuisibles aux écosystèmes de la rainette faux-grillon.

«Je suis vraiment contente du résultat aujourd’hui. C’était un premier essai. Ça s’est bien passé, témoigne dans la vidéo la directrice générale de l’OBV SCABRIC. On a appris beaucoup de choses. On va s’améliorer pour les prochaines fois.»