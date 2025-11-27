Modification au règlement de zonage requis

La Société québécoise du cannabis (SQDC) est en pourparlers avec la Ville de Delson pour y implanter une succursale.

La demande est toujours en cours à la Ville. Néanmoins, Delson a tenu une consultation publique le 18 novembre pour modifier son règlement de zonage. La proposition autorisait la vente au détail de cannabis et de produits de cannabis. Le projet de règlement est toujours susceptible à une approbation référendaire.

À une citoyenne inquiète de voir ce type de commerce s’installer sur la route 132, à proximité d’un complexe sportif, le maire Christian Ouellette s’est fait rassurant.

«Ces activités-là [la vente de cannabis et autres produits par la société d’État] sont encadrées, a-t-il dit. Oui, le dossier a suscité beaucoup de questions aux conseils. Administrativement et politiquement, on a réfléchi au meilleur endroit pour la SQDC.»

«Trou de marché»

L’équipe de relations médias de la SQDC a révélé que la société d’État évaluait toujours les trous de marché actuels en fonction de l’emplacement de ses succursales actuelles.

«Delson fait partie de ces trous de marché et le choix de la municipalité a fait l’objet de différentes évaluations, comme tous les autres trous de marché avant que nous prenions une décision, a-t-elle répondu par courriel. Plusieurs facteurs déterminent le choix d’un emplacement dont le zonage, les locaux disponibles, la grandeur de ces locaux, l’accessibilité à ce site et l’achalandage du secteur.»

L’équipe a aussi parlé des critères pris en considération dans le choix d’un endroit pour développer une succursale.

«Conformément à la loi, la succursale respectera une distance de 250 mètres et plus de tout établissement d’enseignement reconnu par la loi, précise-t-elle. De plus, la SQDC a toujours appliqué un contrôle serré de son accès en succursale : une pièce d’identité est demandée à l’entrée pour toute personne qui peut sembler être âgée de 30 ans et moins. La SQDC se réserve aussi le droit de refuser toutes transactions si elle sait que le produit pourrait être destiné à une personne de moins de 21 ans. Finalement, les vitrines de nos succursales sont conçues de sorte qu’il est impossible de voir nos produits en étant à l’extérieur de nos points de vente.»

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur une date d’ouverture de la succursale de Delson.

La SQDC ne rend pas public non plus les investissements que peut représenter une nouvelle boutique.

Toutefois, selon les chiffres de ses autres succursales, il y a lieu de penser que l’ouverture pourrait générer la création de 5 à 12 postes de conseiller et 1 ou 2 de gestionnaire.

La SQDC compte 108 succursales; les plus près de Delson se retrouvent à Brossard ou Châteauguay.