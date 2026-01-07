Émy Asselin, du Club Patinage Roussillon à Saint-Constant, va patiner en Nouvelle-Écosse le mois prochain alors que se tiendront les Championnats canadiens de patinage artistique.

La jeune athlète de 13 ans, originaire de Saint-Constant, a pris le quatrième rang parmi les 130 athlètes inscrites dans la catégorie pré-novice lors des championnats québécois.

«Émy maîtrise tous les doubles sauts, y compris le double axel, a expliqué sa mère, Mélanie Fortin. Un de ses objectifs en vue du trophée de Patinage Canada est d’inclure un triple saut dans son programme.»

Son sport est une véritable passion. Chaque jour de la semaine, celle qui compte Samuel Angers et David-Alexandre Paradis parmi ses entraîneurs passe deux heures sur la glace en plus de s’entraîner au moins une heure hors glace.

Le dimanche, elle retourne à la patinoire pour parfaire ses pirouettes et chorégraphies.

Le 17 janvier, Émy Asselin participera à une compétition régionale. Si elle termine parmi les deux premières, elle se qualifiera pour les Jeux du Québec qui auront lieu à Blainville au mois de mars.

Émy Asselin a pris le quatrième rang parmi les quelque 130 athlètes de la catégorie pré-novice inscrite aux championnats québécois. (Photo : gracieuseté)