La Prairie compte désormais une nouvelle adresse pour les amoureux des livres. Fanny Paquette et son conjoint, Jonathan Champagne, sont les nouveaux propriétaires de Librairie La Prairie, un commerce indépendant né d’une passion familiale pour la lecture… et d’un désir de répondre à un manque bien réel dans la région.

Bien que ni l’un ni l’autre ne soit issu du milieu littéraire, le livre occupe une place centrale dans leur quotidien. «À la maison, la lecture fait partie de notre vie. Mon conjoint a une bibliothèque remplie de livres, presque autant qu’ici en magasin», raconte Fanny Paquette. Le couple transmet aussi cet amour des livres à leurs trois enfants, âgés de 7 ans, 5 ans et 4 mois. «Pour nous, c’est important de développer leur curiosité et leur imagination à travers la lecture», dit la nouvelle libraire.

Une transition portée par l’entrepreneuriat

Si le projet peut sembler audacieux, il s’inscrit pourtant naturellement dans le parcours du couple. Jonathan Champagne est déjà propriétaire de deux épiceries IGA à Montréal, tandis que Fanny Paquette occupait un poste nécessitant une forte autonomie en gestion de projets et de clients. «On a tous les deux une fibre entrepreneuriale. Ici, on vient s’amuser, mais aussi apprendre», explique-t-elle.

Pour les accompagner dans cette nouvelle aventure, les propriétaires peuvent compter sur le soutien de libraires indépendants de Verdun, qui agissent comme parrains. Ceux-ci les conseillent autant sur la sélection de titres — best-sellers et coups de cœur — que sur la gestion quotidienne et l’ouverture de comptes auprès des maisons d’édition.

Répondre à un besoin local

L’idée d’ouvrir une librairie a aussi pris forme à la suite d’échanges avec la communauté. «Sur les réseaux sociaux, on a demandé ce qui manquait à La Prairie et à Candiac. La réponse revenait souvent: une librairie», souligne Fanny Paquette.

Grâce à leur réseau, les nouveaux propriétaires peuvent offrir un service de commande rapide, avec des délais de 24 à 48 heures pour les titres non disponibles en magasin. Un service qui semble déjà très apprécié.

Un accueil enthousiaste

Depuis l’ouverture, les réactions sont plus que positives. «Les gens entrent avec le sourire, nous félicitent, nous disent qu’ils sont contents qu’une librairie ouvre ici. Ça nous fait chaud au cœur», confie la copropriétaire. Le soutien des citoyens, mais aussi celui des élus municipaux, a grandement contribué à faire connaître le commerce.

Une vision à long terme

Même si le projet est récent, les propriétaires nourrissent déjà plusieurs ambitions: organisation de lectures publiques, accueil d’auteurs, animation jeunesse et l’obtention de l’agrément nécessaire pour desservir les écoles et bibliothèques du secteur. «Les écoles aimeraient commander localement. On sent une réelle volonté d’encourager le commerce de proximité», observe-t-elle.