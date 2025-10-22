Pour remplacer l’école Saint-Marc

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a annoncé la construction d’une nouvelle école primaire à Candiac. Le chantier devrait être entrepris au printemps et permettra de remplacer l’école Saint-Marc dès la rentrée 2028.

Le ministère de l’Éducation a autorisé la construction d’une école de 26 classes dans un terrain situé à proximité de l’école Saint-Marc.

«Ce projet est une excellente nouvelle pour nos élèves, nos familles et notre personnel, a affirmé Christian Duval, directeur général par intérim du CSSDGS. Il illustre parfaitement notre engagement à offrir des milieux d’apprentissage inspirants et stimulants.»

Le budget, toujours inconnu pour le moment, permettra la construction d’une école qui comprendra des espaces modernes, adaptés aux réalités pédagogiques actuelles et qui sera dotée d’une plus grande capacité d’accueil pour les familles du secteur de Candiac.

Solution optimale

L’école Saint-Marc, inaugurée en 1962, a subi un agrandissement en 2000-2001. Depuis, elle comporte 22 classes, deux gymnases, un local d’art dramatique, une bibliothèque, des locaux aménagés pour le service de garde ainsi que des locaux administratifs.

L’enseignement est offert de la maternelle à la 6e année.

L’édifice est cependant devenu trop vétuste pour faire l’objet d’une réfection majeure.

«Le bâtiment actuel continuera de nous servir encore quelques années, mais sa capacité et sa configuration limitent le développement à moyen et long terme pour répondre à la croissance du secteur et aux besoins éducatifs futurs, a laissé savoir Hélène Dumais, directrice adjointe au service du secrétariat général et des communications du CSSDGS. Après diverses analyses immobilières, la solution la plus optimale, tant sur le plan fonctionnel que financier, s’est avérée être la construction d’une nouvelle école, plutôt qu’une réfection majeure de l’édifice existant.»