En raison des niveaux d’eau relativement bas observés depuis plusieurs semaines dans la région de Montréal, des mesures seront prises en octobre par le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent pour régulariser le niveau d’eau du lac Saint‑Louis, dans le but d’aider les plaisanciers à sortir plus facilement leur embarcation.

Ainsi, le 18 octobre, le Conseil prévoit augmenter le débit sortant du lac Ontario jusqu’à 500 m3/s (17 700 pi3/s) afin d’élever temporairement le niveau d’eau du lac Saint‑Louis.

Pour s’assurer que le niveau d’eau du lac Saint-Louis soit relevé pendant toute la journée du 18 octobre, le débit sortant du lac Ontario sera augmenté à compter de 7 h 01, le vendredi 17 octobre jusqu’à 19 h 01 le samedi 18 octobre, mentionne le Conseil dans un communiqué.

« Le niveau exact du lac Saint-Louis le 18 octobre dépendra de l’apport en eau, mais on s’attend à ce qu’il soit au moins égal à environ 20,80 m (68,24 pi). La dernière fois que le Conseil a dû faciliter la sortie des embarcations sur le lac Saint-Louis, c’était en 2012. »

Cette mesure n’aura pas d’incidence significative sur les niveaux d’eau du lac Ontario précise-t-on, mais le niveau d’eau du lac Saint‑Laurent diminuera temporairement. Le lac Saint‑Laurent (et non le fleuve) est un élargissement artificiel du fleuve Saint-Laurent qui a été créé lors de la construction du barrage Moses-Saunders et qui lui sert de réservoir.

Le 31 août, l’Outil de surveillance des sécheresses au Canada indiquait que les régions du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent connaissaient une période de sécheresse modérée à grave. Cette situation a forcé diverses mesures, notamment l’allègement de certaines cargaisons des navires marchands naviguant dans la voie maritime.