Une gagnante de la Poule aux œufs d’Or à Sainte-Catherine

Fernande Pelletier, résidente de Sainte-Catherine, a remporté 208 500$ lors de sa participation à l’émission La Poule aux oeufs d’or, diffusée le 1er février.

Au premier jeu des portes, Mme Pelletier a gagné 8500$ et mis la main sur le bris d’égalité lui donnant accès au jeu de l’œuf ou l’enveloppe.

L’enveloppe qu’elle a choisie contenait le coq d’or, qui doublait le montant caché dans l’œuf. La surprise a été grande lorsqu’elle a constaté que le lot de l’œuf se chiffrait à 100 000$. Elle est donc repartie avec 208 500$ en poche!

Mme Pelletier compte utiliser une partie de ce montant pour s’offrir un voyage romantique en Europe avec son mari Richard, en cette année où le couple célèbre ses 60 ans de mariage.

Depuis plusieurs années. Fernande Pelletier achète toutes les semaines deux billets de La Poule aux œufs d’or, soit un pour elle et un pour son conjoint.

Le billet gagnant a été acheté à l’épicerie Super C, à Saint-Constant.