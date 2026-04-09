Une fuite de gaz propane provenant d’un véhicule à proximité d’un feu de foyer est à l’origine de l’explosion survenue à Saint-Constant en 2024 qui a coûté la vie à une fillette de 8 ans. La coroner Shirley-Ann Lahue recommande au ministère de la Sécurité publique de bonifier les activités de prévention et de sensibilisation au sujet de la manipulation et l’utilisation de produits inflammables.

L’explosion d’un garage résidentiel le 1er juin 2024 sur la rue Breton à Saint-Constant avait marqué la communauté. Quatre adultes et quatre enfants avaient subi des brûlures importantes dans cet accident. Une enfant de huit ans a succombé à ses blessures deux mois après l’accident.

Dans le rapport de la coroner rendu public le 1er avril, on apprend qu’une famille de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est rendue chez une connaissance à Saint-Constant pour récupérer un véhicule qui s’y trouvait.

Pendant la soirée, plusieurs membres des deux familles étaient rassemblés autour d’un feu de foyer extérieur qualifié de conforme par la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries. Ce dernier était situé à proximité du garage détaché. «Alors qu’une personne s’apprêtait à compléter des travaux sur le véhicule que la famille de la jeune fille venait récupérer, une personne a remarqué une faible odeur d’œufs pourris. Une substance (mercaptan), ajoutée au gaz propane (qui est inodore et incolore), en permet la détection en cas de fuite», écrit la coroner. Lorsque l’un des supports fixant le réservoir de propane a été manipulé, l’odeur de mercaptan s’est accentuée.

À ce moment, du gaz propane s’est propagé du garage vers la cour arrière de la résidence et comme ce gaz est plus lourd que l’air, il demeure près du sol. La section où se situait le foyer a un dénivelé d’environ 25 cm plus bas que la cour asphaltée. Cette configuration et l’ouverture complète de la porte de garage ont mené à l’inflammation.

Le rapport d’enquête de la Régie a conclu qu’il s’agit d’un incendie accidentel. Shirley-Ann Lahue recommande que le ministère de la Sécurité publique «bonifie ses activités de prévention et de sensibilisation à l’attention de la population concernant les dangers inhérents à la manipulation et l’utilisation des produits inflammables et à leur entreposage sécuritaire dans tout lieu résidentiel tel que les annexes, les dépendances, les bâtiments secondaires, et les garages».