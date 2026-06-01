Une nouvelle fresque murale intitulée Côte des vaches a récemment été dévoilée sur le bâtiment du parc canin situé sur le chemin Saint-François-Xavier à Candiac, à proximité d’un lieu emblématique pour plusieurs citoyens.

Réalisée par l’artiste Marc-Olivier Lamothe, l’œuvre s’inspire de la célèbre pente à glisser du parc Saint-François-Xavier, mieux connue sous le nom de « Côte des vaches ». Longtemps fréquentée par les amateurs de glissade hivernale, cette pente a toutefois disparu à la suite de mesures de protection environnementale.

En juin 2017, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a identifié plusieurs zones à protéger en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. À Candiac, certaines portions des parcs Haendel, Mermoz et Saint-François-Xavier ont été visées par ces mesures.

Les municipalités ont dès lors l’obligation de préserver ces milieux naturels à l’état brut, ce qui interdit notamment la tonte et le fauchage de la végétation dans les secteurs concernés.

En 2018, la Ville expliquait que « la nature a repris ses droits plus rapidement que prévu et la végétation est dorénavant trop abondante pour permettre l’utilisation sécuritaire du dénivelé comme pente à glisser ». La fermeture définitive de la Côte des vaches marquait ainsi la fin d’un lieu bien ancré dans la mémoire collective locale.

Préserver un souvenir grâce à l’art

Le projet a également donné lieu à une démarche participative réunissant une douzaine de jeunes âgés de 7 à 12 ans. Lors d’un atelier créatif, les participants ont imaginé différentes formes et éléments inspirés de l’univers des vaches.

Une douzaine d’enfants ont participé à une activité de médiation culturelle, l’automne dernier, avec

Marc-Olivier. Les résultats lui ont inspiré l’œuvre Côte des vaches. (Photo : gracieuseté)

Ces créations ont ensuite servi d’inspiration à Marc-Olivier Lamothe pour concevoir l’œuvre, réalisée du 4 au 15 mai avec la collaboration de Camille Lebrun, Teresa Ducamin et Mia Berthiaume. Selon la Ville, la fresque se veut à la fois ludique et accessible, tout en étant ancrée dans l’histoire et l’identité du secteur.