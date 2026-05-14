Une Fête nationale avec Ludovick Bourgeois à Saint-Philippe

Ludovick Bourgeois, grand gagnant de la cinquième saison de La Voix, sera en spectacle à la Fête nationale à Saint-Philippe le 23 juin.

Celui qu’on a entendu interpréter les chansons des BB de son célèbre père Patrick Bourgeois, est en tournée actuellement avec un spectacle Karaoké 90 dans lequel il fait résonner les succès québécois des années 90.

Il foulera la scène du parc Gérald-Laframboise à partir de 20h30.

La soirée débutera à 17h avec une fête familiale.

Le tout se terminera avec l’explosion de couleurs des feux d’artifice prévue à 22h15.