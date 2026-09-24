Une escouade pour protéger le parc du Centenaire

Les Amis des parcs réunissent des bénévoles de Delson qui ont la mission commune de protéger et conserver le parc du Centenaire.

Il s’agit d’un projet pilote lancé cet été par lequel les citoyens offrent un rôle de vigie pour la préservation de milieux naturels. Ils sont les «yeux de la Ville» et peuvent ainsi signaler les bris, le vandalisme et autres anomalies à l’administration municipale.

Pour le moment, il concerne le parc du Centenaire, mais pourrait avoir à se déployer dans les autres parcs de la Ville.

«L’engagement de ces citoyens démontre l’attachement qu’ils portent à leur ville, a affirmé le maire Christian Ouellette. En donnant de leur temps pour veiller sur le parc du Centenaire, ils posent un geste simple, mais qui fait une réelle différence.»

Rappelons que le parc du Centenaire fait partie de la Trame verte et bleue du Grand Montréal.

Le 15 septembre, alors que les bénévoles étaient réunis au parc du Centenaire, une plaque a été installée pour témoigner que le site fait partie des cinq parcs coup de cœur du Grand Montréal mis en valeur durant la période estivale par la Communauté métropolitaine de Montréal.