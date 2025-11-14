Maternelle 4 ans maintenant offerte

La nouvelle école primaire des Horizons à Saint-Constant accueille 505 élèves. Son ajout dans l’inventaire d’établissement du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a permis d’implanter des classes de maternelle 4 ans dans la ville.

La croissance de la population est importante dans les secteurs nord-nord-ouest du CSSDGS. Des locaux temporaires ont permis de scolariser les jeunes de 12 ans et moins un certain temps à Saint-Constant.

«On voit les nombreux développements domiciliaires qui s’en viennent, a prévenu Daniel Bouthillette, directeur général adjoint au CSSDGS. L’organisation scolaire a déposé 14 demandes d’ajout d’espaces pour 21 écoles. Il y a 8 écoles en chantier.»

Les 26 locaux qui accueillent les élèves dans le nouvel établissement de la rue Wilfrid-Lamarche ont aussi un impact sur la planification scolaire de ce secteur. M. Bouthillette a informé qu’un nouveau service de maternelle 4 ans est désormais offert à Saint-Constant. La réorganisation scolaire a permis d’ajouter six de ces classes dans différentes écoles primaires.

Une logique de quartier

Une nouvelle école implique obligatoirement de la doter d’un territoire. Avant l’ouverture, quelques parents avaient exprimé leur inquiétude reliée au redécoupage scolaire.

Néanmoins, M. Bouthillette affirme que l’exercice s’est globalement bien passé.

«Il y a des parents qui préfèrent que leurs enfants ne changent pas d’école; on apprécie qu’ils soient attachés à leur école, ce qui est une bonne nouvelle, laisse-t-il savoir. Mais ont doit y appliquer des critères, comme la logique des élèves marcheurs. Le but est de bouger le moins possible les enfants.»

Le processus doit aussi tenir compte des prévisions démographiques sur un horizon à moyen terme. Chaque décision est fixée pour une durée de 7 ans, temps généralement requis pour compléter sa scolarisation préscolaire/primaire.

Une école flexible

Logan, un élève de 6e année, agissait comme guide lors de la journée portes ouvertes du 13 novembre. «J’aime les classes flexibles, les espaces collaboratifs et la classe d’arts plastiques», a-t-il dit.

Cette classe, laquelle est occupée par un enseignant dédié, permet aux enseignants réguliers de contribuer avec une autre classe avec du co-enseignement.

L’école des Horizons, qualifiée d’école de nouvelle génération, est munie d’espaces plus grands qui offrent plus de flexibilité et d’agilité à l’enseignement.

Le mobilier est moderne et modulaire, si bien que l’enseignement peut modifier son local facilement. Des locaux qui sont d’ailleurs dotés d’une grande fenestration pour laisser entrer la lumière naturelle.

«Les mètres carrés dans une école ne servent plus juste à circuler, a précisé Daniel Bouthillette. Les espaces deviennent polyvalents.»

La nouvelle école est construite en prévision de vie utile de 75 ans selon l’estimation gouvernementale. Sa construction a coûté 42,7 M$.

L’école primaire des Horizons à Saint-Constant accueille 505 élèves du préscolaire et du primaire depuis la rentrée 2025. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)