Une chanteuse de La Prairie à La Voix

Charlotte Désilets, 24 ans, auteure-compositrice-interprète formée en jazz à l’Université McGill, a fait une entrée remarquée au populaire concours de chant La Voix, diffusé à TVA, dimanche soir, le 1er février.

Vêtue d’un pantalon à paillettes mauves, la chanteuse n’a pas brillé que par son look. Après son interprétation explosive de Orange Colored Sky de Nat King Cole, France D’Amour s’est exclamée : « On est-tu à Broadway ce soir? T’en as mis! On en a eu pour notre argent! C’était spectaculaire. »

Pour convaincre Charlotte Désilets de joindre son équipe, Roxane Bruneau a plutôt misé sur l’humour et l’autodérision en inversant les rôles. « Salut, je m’appelle Roxane Bruneau et j’aimerais beaucoup être dans ton équipe. Tu pourrais m’apprendre à faire des «Alakazam!» «Alakazou!» J’aimerais vraiment travailler avec toi, merci de m’avoir écoutée. » Une stratégie payante, puisque la jeune chanteuse a finalement choisi l’équipe de Roxane Bruneau, au détriment de France D’Amour, qui possède pourtant, comme elle l’a souligné, « beaucoup plus de connaissances dans ce style-là », elle qui a lancé deux albums de jazz.

Une carte de visite

En entrevue avec l’animateur Charles Lafortune, Charlotte Désilets a expliqué s’être inscrite au concours afin de se faire connaître du public. « Je suis venue à La Voix parce que j’ai besoin d’un accélérateur pour pouvoir remplir des salles. C’est sur scène que je brille le plus et j’ai envie de faire du jazz en français », a-t-elle confié.

La chanteuse a récemment lancé Le continuum, un album de reprises de chansons francophones aux sonorités jazz. Lauréate du concours d’interprétation du Tremplin de Dégelis en mai 2025, elle prévoit un spectacle de lancement de son plus récent album au Lion d’or, le 6 avril.