Une chaise pour donner une voix à Sainte-Catherine

La Ville de Sainte-Catherine a officiellement inauguré sa Chaise des générations lors du conseil municipal du 12 mai, une initiative symbolique visant à donner une voix aux jeunes dans les décisions qui façonneront leur avenir.

Le projet a été lancé par des étudiantes du programme de sciences humaines du Cégep de Saint-Hyacinthe. L’une d’elles, également monitrice dans un camp de jour à Sainte-Catherine, entretenait donc déjà un lien particulier avec la municipalité.

La réalisation de la chaise s’est faite en collaboration avec les élèves de la classe spécialisée TSA de l’école Aquarelle-Armand-Frappier, dirigée par Mme Pénélope, ainsi qu’avec le mouvement Mères au front, une association préoccupée par les changements climatiques et leurs impacts sur les générations futures.

Cette initiative inscrit désormais la voix des enfants à la table des décisions municipales. L’objectif est de rappeler que les enjeux environnementaux et climatiques doivent devenir une responsabilité collective.

« Les enfants n’ont pas le droit de vote, mais cette chaise représente une façon de les écouter », ont souligné les participantes au projet lors de l’inauguration.

Près de 200 municipalités au Québec possèdent déjà une Chaise des générations. Le symbole vise à encourager les élus et les citoyens à réfléchir aux conséquences des décisions actuelles sur les jeunes et les générations futures.

Les élèves ont également participé à la création artistique de la chaise. Laurence, une enfant de la classe de Mme Pénélope ayant pris part au projet, explique avoir particulièrement aimé «représenter l’été sur la chaise en peinturant les fleurs et le gazon ».

Elle a aussi détaillé la signification des éléments visuels présents sur l’œuvre.

Le noir et les paillettes représentent l’espace et l’environnement qui nous entourent. Un superhéros symbolise un modèle de protection de l’environnement. Les arbres, les fleurs et l’herbe évoquent la nature, tandis qu’un signe de paix traduit le souhait de voir « un monde qui vit en paix et en harmonie ».

Des traces de pas ont également été ajoutées afin de représenter l’empreinte écologique que le monde souhaite laisser derrière eux.

La Chaise des générations sera désormais exposée à l’hôtel de ville de Sainte-Catherine.