Une boulangerie de Candiac sacrée championne au pays

La boulangerie Le Duo Choc, à Candiac, vient de décrocher les plus grands honneurs à la Coupe du Canada de la boulangerie à Toronto. Son co-propriétaire et boulanger, Florent Lehmann, a été couronné champion de la meilleure baguette et du meilleur croissant au pays, accompagné de son commis Félix Jeandot.

Fondée en novembre 2021 par Florent Lehmann et sa conjointe Catherine, la boulangerie connaît un engouement à la suite de cette victoire nationale.

« C’était beaucoup de travail et beaucoup de passion », résume Florent Lehmann.

Pendant deux jours de compétition, les participants devaient réaliser une série d’épreuves techniques.

« On devait faire une vingtaine de baguettes, une dizaine de pains spéciaux, 12 croissants au beurre courbés et 12 viennoiseries revisitées », explique Félix Jeandot.

Le jeune boulanger ne s’est pas seulement illustré aux côtés de son mentor : il a aussi remporté le prix du meilleur commis lors du concours.

« C’était une immense fierté », souligne-t-il.

Beaucoup de nuits blanches

Derrière ces récompenses se cachent des horaires exigeants et de nombreuses nuits blanches. Florent Lehmann commence ses journées vers 1h du matin, parfois encore plus tôt les fins de semaine. Félix Jeandot le rejoint vers 4h30. Pendant les périodes de fort achalandage, comme Noël, les deux boulangers passent parfois la nuit entière à la boulangerie.

« Le secret, c’est beaucoup de travail, beaucoup de passion et beaucoup d’amour pour son métier, affirme Florent Lehmann. Pour arriver à obtenir le prix de la meilleure baguette, il y a beaucoup de nuits blanches. »

Une boulangerie locale qui rayonne

L’équipe du Duo Choc compte aujourd’hui 13 employés, mais seuls Florent Lehmann et Félix Jeandot ont représenté l’entreprise lors de la compétition.

« C’est très important de montrer notre passion et de faire rayonner une boulangerie locale, notre savoir-faire », ajoute le propriétaire.

Depuis l’annonce de leur victoire, les clients affluent à la boutique. Les employés tenaient à remercier chaleureusement la clientèle pour l’intérêt envers la boulangerie.

Et l’aventure est loin d’être terminée pour les deux artisans. Grâce à leur victoire, ils se sont qualifiés pour le Mondial du pain, une prestigieuse compétition internationale qui se tiendra à Nantes, en France. Lors de la dernière édition, plus d’une vingtaine de pays y étaient représentés.

Félix Jeandot profite d’ailleurs de cette reconnaissance pour remercier son patron qui lui «a transmis sa passion du métier».