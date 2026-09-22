Un projet résidentiel de près de 40 M$ à Candiac

La construction du Mellem Candiac, un édifice de condos locatifs de 94 unités, a débuté sur la rue des Maronniers à Candiac. Le projet évalué à près de 40 M$ va intégrer 10% de logements abordables dans le complexe.

Celui-ci sera érigé au cœur du secteur TOD à cinq minutes de marche de la gare qui relie la Rive-Sud au centre-ville de Montréal.

Différentes configurations, allant du 3 ½ au 5 ½, avec des aires de santé et détente, des espaces communs, notamment de coworking et des services complémentaires entre autres pour les propriétaires d’animaux ou les cyclistes seront aménagés.

«Le projet prévoit l’intégration de 10 unités de logements abordables, avec des loyers tout inclus correspondant à 30 % du revenu médian des locataires du secteur, afin d’assurer une réelle accessibilité, a laissé savoir Emmanuelle Desrochers, coordonnatrice, relations et affaires publiques. Les types de logements seront sélectionnés en cours de projet.»

Le Mellem Candiac est le quatrième projet résidentiel sous cette bannière piloté par le développeur immobilier Maître Carré.

Celui-ci laisse entendre que le projet, qu’il qualifie d’avant-garde, redéfinit l’art de vivre en banlieue.

Les premières locations débuteront au printemps avec une occupation envisagée à l’automne 2027. La formule locative se veut «tout inclus» et comprend les électroménagers, les services et l’ensemble des commodités.

Certification environnementale visée

Le projet misera sur une structure en bois qui va réduire l’empreinte carbone, offrir un confort acoustique et thermique dit de qualité.

L’intégration d’une enveloppe thermique hautement performante, des panneaux solaires, une attention rigoureuse portée à la qualité de l’air intérieur contribueront à améliorer la performance énergétique.

Si le projet encourage la mobilité active, on informe cependant que 94 cases de stationnement intérieures, soit un nombre équivalant au nombre de logements, sont prévues. Plusieurs bornes de recharge seront installées pour soutenir une mobilité propre et responsable.

«Le Mellem Candiac s’inscrit directement dans notre mission de bâtir des communautés où l’humain et l’environnement s’enrichissent mutuellement pour créer un milieu de vie durable et inspirant, soutient Hugo Girard-Beauchamp, fondateur et président de Maître Carré. En tant qu’entreprise certifiée B Corp, chacune de nos décisions, de la conception jusqu’à la gestion quotidienne, est prise avec la volonté de générer un impact social et écologique profondément positif pour les gens qui y habitent.»