Un projet de 113 logements approuvé sur la rue Centrale à Sainte-Catherine

Le conseil municipal de Sainte-Catherine a approuvé mardi le 12 mai une demande de PIIA visant la construction d’un immeuble multifamilial de 113 logements sur la rue Centrale, à proximité du parc François-Xavier-Fontaine.

Le projet, prévu aux adresses 360 à 504, rue Centrale, comprendrait un bâtiment de trois à quatre étages composé de trois sections hors sol reliées par un stationnement souterrain. Un local commercial est également prévu au rez-de-chaussée.

La résolution a été adoptée conditionnellement à certaines exigences imposées au promoteur.

La Ville demande notamment que le demandeur démontre la pérennité des arbres qui seront plantés dans le cadre du projet. Des aménagements paysagers supplémentaires devront aussi être prévus afin d’améliorer l’intimité des usagers.

Le conseil a également exigé le dépôt d’une garantie financière de 50 000 $ pour la durée des travaux.