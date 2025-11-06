Des impacts sur les activités

Le gouvernement s’est réjoui d’une contribution de 461 250$ pour soutenir le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Roussillon à Delson. Dans les faits, c’est une diminution d’environ 10% de la subvention sur trois ans accordée à un programme destiné à favoriser le développement et la réussite chez les jeunes.

«C’est une coupure de 41 000$ et des poussières, a laissé savoir Cathy Lepage, directrice générale du CJE Roussillon. On s’est fait expliquer que la façon de calculer était en fonction de l’approche populationnelle. Pourtant, le Roussillon compte sur plusieurs jeunes et des familles. On y retrouve des zones de pauvreté, des gens qui en ont besoin.»

Le programme Créneau carrefour jeunesse rejoint autour de 10 000 personnes, informe Mme Lepage, et vise les jeunes âgés entre 15 et 35 ans qui ne répondent pas aux critères de Service Québec.

La mission du programme est d’aider à la transition vers la vie adulte. Le tout via divers des volets tels la persévérance scolaire, l’entrepreneuriat, le volontariat, le bénévolat, la gouvernance et l’autonomie.

Des impacts

Cette baisse de l’enveloppe budgétaire va se répercuter dans une diminution de projets dans les écoles et la communauté.

Mme Lepage donne en exemple le jardin de l’organisme Le Partage au M Resto-Bar. Les jeunes du CJE Roussillon s’y sont impliqués l’été dernier. «Même s’il y a des contributions en temps et en matériel, il y a des coûts reliés à ça», a-t-elle évoqué.

Le programme pouvait aussi financer des initiatives comme des coops de livre dans les écoles. Ou un projet intergénérationnel comme Mon histoire en héritage autour duquel des étudiants en adaptation scolaire ont pu développer des compétences additionnelles.

Des moyens de s’épanouir

«Nos jeunes représentent la force vive de notre collectivité, a affirmé Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé, par voie de communiqué. En les accompagnant dans leurs projets et leurs ambitions, nous investissons directement dans l’avenir de la Montérégie et du Québec tout entier. Cet appui concret contribuera à leur offrir les moyens de s’épanouir, de persévérer et de réaliser leur plein potentiel. »

Députée de Sanguinet et ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette a mentionné dans le même message que: «le CJE Roussillon contribuait à créer des conditions favorables pour que les jeunes trouvent leur place, développent leurs compétences et participent activement à la vie économique et sociale de la région.»