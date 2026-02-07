Un Prix du public en tourisme pour Héritage Saint-Bernard

La 2e édition du Gala Reconnaissance de Tourisme Montérégie a souligné l’engagement et la contribution de 13 lauréats dans différentes catégories. le jeudi 5 février au DOCK 619 à Longueuil, en présence de plus de 200 convives.

Dans les principales catégories du concours, le prix Coup de cœur du public a été remis à Héritage Saint-Bernard, reconnu pour son impact communautaire et environnemental.

Le prix du Président du conseil d’administration a été attribué au Camping Terrasse Rougemont, salué pour sa vision entrepreneuriale et sa démarche axée sur la durabilité.

Quant au prix Bâtisseur, présenté par Desjardins, celui-ci a honoré Richard Blackburn et René Charbonneau, cofondateurs du Théâtre de la Dame de Cœur à Upton. Depuis 50 ans, ils bâtissent un lieu culturel vivant, porté par leur audace et leur créativité, où l’imaginaire rayonne jusqu’à l’international.

Pour ce qui est des autres prix remis lors de cette soirée, celui de l’Innovation et développement de l’offre a été décerné à Croisières Navark avec le projet Bateau fantôme – Croisières animées familiales.

La catégorie Tourisme durable et responsable a couronné le Centre Notre-Dame-de-Fatima avec le projet Innover par le jeu : des installations qui durent et qui inspirent !

Le prix d’Agrotourisme a été l’affaire de Les Trouvailles Gourmandes du canton avec le projet Soupers gastronomiques à la ferme.

Le prix pour les Lieux d’hébergement ou tourisme d’affaires a été décerné au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe avec le projet Approche écoresponsable, innovante et locale.

Du côté Marketing et communications, le lauréat est remis à la Ville de Châteauguay avec le projet Le Festival Rivéo de Châteauguay.

Loisir et Sport Montérégie et ZIP Haut Saint-Laurent ont mis la main sur le prix de la catégorie Synergie, partenariat et maillage, avec le projet La Route Bleue en Montérégie.

Le prix Accueil et expérience visiteur a souligné le travail de la MRC de Roussillon avec le projet La véloroute de Roussillon RS : le Pré ferré et ses haltes culturelles.

La catégorie Relève de l’année a mis en évidence le travail de Mathieu Carrière de l’ Hôtel MOCO.

Enfin, le prix d’Employé.e de l’année a été décerné à Gilles Tanguay de Croisières Navark et Manon Hébert de Camping Terrasse Rougemont.

À travers des événements comme le Gala Reconnaissance, Tourisme Montérégie mobilise les acteurs de l’industrie touristique, favorise les collaborations et rappelle l’importance stratégique de ce secteur pour l’économie québécoise.

« Le Gala Reconnaissance est l’occasion de reconnaître des ambassadeurs de la destination qui, jour après jour, participent activement au développement d’une industrie innovante et humaine. C’est une fierté de mettre en lumière leur contribution et de rappeler que chacun joue un rôle essentiel dans le rayonnement de notre région », affirme Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie.