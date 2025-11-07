Des équipements inclusifs au parc Hector-Saint-Cyr

L’ajout prochain d’équipements permettra au parc Hector-Saint-Cyr d’être pleinement inclusif.

Les installations qui seront installées dans les prochains jours conviennent à tous les enfants, même ceux qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel.

Elles sont propices au développement cognitif, émotionnel et social pour les enfants en plus de stimuler le développement des habiletés motrices.

Il s’agit d’un investissement de 23 000$ auquel s’ajoutent les taxes.

«Ce projet reflète parfaitement les valeurs d’inclusion et de bienveillance qui nous animent à Delson, a signifié le maire Christian Ouellette. Nous voulons que chaque enfant puisse jouer, rire et s’amuser dans nos parcs, sans exception. Le parc Hector-Saint-Cyr devient un symbole concret de cette vision.»

Ces ajouts viennent compléter la métamorphose de cet espace vert où un module de jeux destiné aux enfants de 18 mois à 5 ans a été aménagé.

Les nouveaux équipements

Siège Écho

Un siège qui permet à un enfant et une personne de plus grande taille de se balancer face à face

Siège rotomoulé adapté

Un siège conçu pour les jeunes à mobilité réduite, équipé d’un harnais de sécurité, pour assurer le confort et la stabilité à la balançoire

Bascule

La bascule est dotée d’un système d’oscillation sur caoutchouc qui empêche les extrémités de toucher le sol. L’utilisation est donc douce et sécuritaire

Tractopelle accessible

Les enfants peuvent coordonner les mouvements de leurs bras dans ce module qui permet de creuser et construire.

Table de sable

Jusqu’à quatre enfants peuvent jouer en même temps sur cette table munie de deux pelles, une cascade et une chute à sable.