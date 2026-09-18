Sébastien Carignan-Cervera est le nouveau directeur général de la Ville de Sainte-Catherine depuis le 14 septembre.

Avant de se joindre à cette organisation municipale, il a occupé la même fonction, ainsi que celles de greffier et trésorier de Saint-Isidore pendant plus de 10 ans. Il connaît ainsi les différents rouages de l’administration municipale.

«Nous sommes convaincus que M. Carignan-Cervera saura, par son expérience et son approche humaine, accompagner efficacement notre administration et nos équipes dans les défis qui nous attendent, déclare le maire de Sainte-Catherine, Sylvain Bouchard. Son parcours démontre une compréhension fine des réalités municipales et une réelle capacité à faire avancer les dossiers en collaboration avec les élus.»

Auparavant, il a dirigé pendant sept ans le Carrefour jeunesse-emploi La Pinière situé à Brossard.

Le conseil municipal, qui avait confirmé son embauche en juillet dernier, a souligné son leadership collaboratif et sa capacité à travailler en étroite collaboration avec les élus.

Il précise que les projets qu’il a pilotés au fil de sa carrière ont permis d’améliorer la performance organisationnelle, optimiser les ressources financières et renforcer la qualité des services offerts aux citoyens.

Le nouvel employé de Sainte-Catherine dit être guidé par une capacité d’analyse rigoureuse, une communication transparente et une volonté constante de traduire les orientations politiques en résultats concrets.

«Ce sont ces principes qui guident ma façon de travailler, mentionne M. Carignan-Cervera. Je souhaite mettre cette rigueur et cette transparence au service de la communauté, en gardant toujours les besoins des citoyens au centre de mes priorités.»