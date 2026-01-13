Les adeptes de mise en forme disposent désormais d’une nouvelle option à Châteauguay. La bannière internationale Anytime Fitness vient d’ouvrir une succursale sur le boulevard d’Anjou, ajoutant ainsi une adresse de plus sur la Rive-Sud pour ceux qui souhaitent intégrer l’entraînement à leur quotidien, peu importe l’heure.

Nous avons visité le centre le 12 janvier, à la veille de son ouverture officielle, en compagnie de la gérante Chloé Dufault.

«Nous sommes un centre d’entraînement ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, idéal pour les travailleurs de quart, les parents et ceux qui veulent prendre soin de leur santé mentale et physique, explique-t-elle. Autre avantage: l’adhésion permet d’accéder à tous les centres Anytime Fitness à travers le monde.»

Anciennement occupé par La Maison Renaître, le local du 75 boulevard d’Anjou abrite désormais le Anytime Fitness. (Photo: Joëlle Bergeron)

Un aménagement pour tous les styles d’entraînement

Le centre propose plusieurs zones adaptées aux différents besoins des membres. On y retrouve une section complète d’équipements cardiovasculaires, incluant tapis roulants, vélos stationnaires et elliptiques, ainsi qu’un espace de musculation regroupant machines guidées, câbles et Smith machine.

Un espace de poids libres permet quant à lui de s’entraîner en toute liberté. Au bout d’un long tapis central, conçu pour les étirements et le travail au sol, se trouvent des élastiques, des ballons d’exercice, des ballons lestés et même un sac de frappe.

Deux chaises de massage seront prochainement installées à la mezzanine, nous indique-t-on. Des vestiaires mixtes, comprenant des casiers, quatre salles de bain avec douche et deux salles fermées avec miroir, complètent l’aménagement.

S’ancrer dans la communauté

Au-delà de l’entraînement, Anytime Fitness Châteauguay souhaite s’ancrer dans sa communauté. Consciente du stress vécu par les travailleurs des services d’urgence, la direction a mis en place des « tarifs héros » destinés notamment au personnel de l’hôpital Anna-Laberge, aux policiers et pompiers de Châteauguay, aux Peacekeepers de Kahnawake, aux paramédics de la CETAM et aux répartiteurs du 9-1-1.

Par ailleurs, un programme intitulé « Avantages locaux » est en cours de développement. Celui-ci vise à créer des partenariats avec les commerçants du boulevard d’Anjou afin de favoriser l’achat local et d’offrir des rabais croisés aux membres et aux entreprises participantes.