Un homme de 41 ans a été atteint mortellement par balle dans le stationnement du restaurant Robbies Smokehouse à Kahnawake le mardi 20 janvier, vers 14:30.



La victime, dont l’identité n’a pas été dévoilée, n’est pas membre de la communauté mohawk de Kahnawake, ont précisé les Peacekeepers par voie de communiqué. Elle a été transportée à l’hôpital avant de succomber à ses blessures.



Les Peacekeepers sont assistés de l’unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec dans cette enquête.



Le service de police précise qu’il n’y a pas de menace active envers la communauté locale. Il ne fera pas plus de commentaires pour le moment.



Tout témoin de la scène ou personne ayant des informations à communiquer est invité à contacter la police au 450 632-6505.



