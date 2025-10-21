Mamady Keita a été accusé le 1er octobre de voyeurisme et extorsion pour avoir filmé une victime à son insu lors d’une relation intime avec lui, à son ancien domicile de Candiac le 26 avril 2024. Il aurait ensuite commis une tentative d’extorsion. L’enquête du Service de police de l’agglomération de Longueuil montre qu’il pourrait avoir fait d’autres victimes.

«Lors de l’enquête, la perquisition et l’analyse des éléments saisis au domicile de l’accusé ont permis aux enquêteurs de découvrir que plus d’une victime aurait été filmée à son insu pendant une relation intime avec Mamady Keita», explique le SPAL.

L’enquête a été lancée en juin dernier, à la suite d’une dénonciation.

Le SPAL sollicite l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime de Mamady Keita. L’homme de 41 ans utilise aussi le prénom Alexandre.

Les personnes qui ont été victimes de Mamady Keita ou qui ont de l’information à son sujet peuvent contacter le 450 463-7211.