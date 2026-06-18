De juillet à septembre, le RécréoParc de Sainte-Catherine se transforme en véritable carrefour d’expériences. Qu’on vienne pour danser, explorer, se ressourcer ou simplement s’émerveiller, la haute saison 2026 s’annonce aussi riche que variée.

On ouvre les festivités avec la deuxième édition du festival Mixo Mixo, un événement dédié à la mixologie et à la musique électronique, le 11 juillet, dès 17 h.

On change complètement de registre avec l’AnathaFest, un festival qui marie musique vibratoire, pratiques de bien-être et élévation spirituelle, de retour à Sainte-Catherine, du 7 au 9 août.

« C’est aussi le grand retour des dinosaures qu’on a eus en 2023, avec Jurassic Kingdom, une expérience immersive unique, qui débarque du 21 août au 7 septembre », poursuit Issaïe Mourade Carver, responsable des communications du RécréoParc. Durant l’activité, on part à la découverte de plus de 40 dinosaures grandeur nature, animatroniques, qui bougent, rugissent et prennent vie au cœur de la nature. Une aventure fascinante où petits et grands pourront côtoyer de près le légendaire T-Rex, les vélociraptors, le tricératops et bien d’autres créatures préhistoriques.

Le festival KA HALAWAI, la Grande Réunion des passionnés de plein air et de vanlife, boucle la saison estivale des festivals du 4 au 7 septembre.

Et encore plus

« On a également beaucoup de petits événements qui vont venir s’ajouter à la programmation au RécréoParc, en plus des locations de vélos Ballado », affirme M. Carver.

Autre nouveauté : l’arrivée pour l’été de l’entreprise Les Indégonflables, un parcours à obstacles sur jeux gonflables géants. L’installation sera ouverte le vendredi, samedi et dimanche, du 21 juin au 30 août, de 10 h à 18 h.

Du côté événementiel, le RécréoParc est fier d’avoir pu établir un nouveau partenariat avec le Chapiteau Montréal : « ce nouvel espace pouvant accueillir de 200 à 250 personnes pourra être loué pour des mariages, de beaux événements corporatifs, et plus encore », conclut M. Carver.