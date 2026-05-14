Un corps retrouvé dans un boisé à Sainte-Catherine

Un corps a été retrouvé vers 10 h mercredi matin dans un boisé situé près du pont Brébeuf, à Sainte-Catherine, a fait savoir le Régie intermunicipale de police Roussillon jeudi matin. L’intervention s’est déroulée en collaboration avec la Sûreté du Québec et l’escouade canine.

Joint par Le Reflet, la Régie de police intermunicipale du Roussillon a confirmé la découverte, tout en précisant que les causes et circonstances du décès demeurent inconnues pour le moment. L’accès au secteur n’est désormais plus restreint à la population.

« Le coroner n’a pas encore identifié la personne, les causes et les circonstances des faits. On ne peut malheureusement pas en dévoiler davantage », a indiqué le service policier.

La Régie de police intermunicipale du Roussillon a également mentionné que le corps a été trouvé alors que des enquêteurs effectuaient des vérifications dans le secteur boisé.

Questionnée sur le motif de ces vérifications ou sur l’existence d’une possible opération de recherche, la Régie a affirmé qu’elle ne pouvait fournir davantage d’informations.

Ainsi, elle n’a pas pu confirmer ou infirmer qu’il s’agit du corps de Sylvain Birtz. En janvier dernier, l’homme de 62 ans, avait été porté disparu dans le secteur.

À ce moment, un poste de commandement avait notamment été installé dans le stationnement du dépanneur L’Arrêt, à Sainte-Catherine, afin de recueillir des informations du public, en vain.

La Régie de police intermunicipale du Roussillon invite toute personne détenant des informations à les transmettre de façon anonyme et confidentielle en composant le 450 638-0911, poste 777.

Plus de détails à venir.