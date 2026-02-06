Un centre de tri dernier cri pour Intelcom à Candiac

Le maillon stratégique de l’expansion du réseau de distribution d’Intelcom sera déployé dans le parc industriel Champlain à Candiac. Un centre de tri de 190 000 pieds carrés, à la fine pointe de la technologie dont la construction représente un investissement de plus de 45 M $ par Rosefellow.

Il s’inscrit comme un maillon stratégique puisqu’il permet à l’entreprise, qui dessert 96% de la population canadienne, de consolider ses infrastructures au Québec.

Intelcom compte 2000 employés dans la province, dont 170 qui travailleront au centre de tri de Candiac une fois les travaux complétés.

Le centre de tri se trouvera à la jonction de deux autoroutes, la 15 et la 30, ce qui permettra à l’entreprise de distribution de rééquilibrer les volumes dans la région métropolitaine entre ses autres installations en plus de renforcer sa présence sur la Rive-Sud.

Des technologies de tri à haut rendement seront intégrées à Candiac, ce qui se traduira par une amélioration de la performance opérationnelle, fait savoir Intelcom.

40 ans d’expertise

Intelcom a été fondée en 1986 et était basée à Montréal. L’entreprise dit opérer une technologie logistique spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre.

L’expansion dépasse les frontières du Québec sous le nom Dragonfly au Canada, en Australie et aux Pays-Bas.

Transitions

Les opérations de la station de tri de Beloeil seront transférées à celle de Candiac. Intelcom mentionne que la quasi-totalité des employés aura l’occasion de la suivre dans cette transition.

Des changements s’opéreront aussi à l’installation de Saint-Laurent. La majorité des employés concernés auront l’opportunité d’être transférés à Anjou, Laval ou Candiac.

L’entreprise a déjà mis en place un service de soutien rapide aux employés dans le choix de leur prochaine affectation.