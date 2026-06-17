Si le nombre de décès sur les routes au Québec a diminué l’an dernier, ce n’est pas le cas de la Montérégie. Avec 65 accidents mortels en 2025, la région demeure au sommet du bilan de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

La Capitale-Nationale arrive au deuxième rang de ce palmarès peu enviable avec 35 morts.

En Montérégie, le bilan 2025 est en augmentation par rapport à l’année précédente (8 décès – + 14%).

La tendance est aussi à la hausse en comparaison avec le bilan 2020-24 de 18,6%.

Il n’y a pas que les accidents mortels qui ont vu leur bilan s’alourdir en Montérégie en 2025.

Le nombre de blessures graves (196 – +2,6%) et celui de blessures légères (4618 – +5,2%) ont tous augmenté sur les routes de la Montérégie.

Campagne de sensibilisation

Globalement au Québec, 371 vies ont été perdues sur les routes en 2025. Un chiffre en diminution pour la deuxième année de suite, mais qui est encore trop aux yeux de la SAAQ.

«Il y a un mort par jour sur les routes du Québec; un mort est toujours un mort de trop, a laissé savoir le président et directeur général de la SAAQ, Serge Lamontagne. Derrière ces données se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais. La hausse du nombre de personnes accidentées est aussi préoccupante. Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier.»

À cet effet, une campagne percutante baptisée «Un mort par jour» sera diffusée sur les réseaux sociaux.

Les différents partenaires en sécurité routière seront aussi mobilisés autour d’actions de sensibilisation.