Ali Dostie Chef régionale de contenu et chef de contenu Le Courrier du Sud

Des travaux d’asphaltage occasionneront des fermetures du pont Samuel-De Champlain au cours des prochaines fins de semaines. Il sera fermé en direction sud du vendredi 21 août (23 h) au lundi 24 août (5 h), de même qu’en direction nord le weekend suivant, du vendredi 28 août (23 h) au lundi 31 août (5 h).

«Ces fermetures sont requises afin de maintenir une chaussée sécuritaire et un niveau de service optimal pour l’ensemble des usagers et usagères du réseau», informe Signature sur le Saint-Laurent.

Fermeture de la direction sud du 21 août, 23 h, au lundi 24 août, 5 h

Aucun accès au pont ne sera possible en direction sud pendant les travaux. Cela entraîne de nombreuses entraves :

• Fermeture complète de l’autoroute 15 S à partir de la sortie 63-O jusqu’à la bretelle d’entrée de la route 132 Est pour l’autoroute 10 Est

• Fermeture de la bretelle d’accès de l’avenue Girouard en direction de l’A-15 S;

• Fermeture de la bretelle de sortie 68 de l’A-20 E en direction de l’A-15 N et A-15 S;

• Fermeture de la bretelle de sortie en direction de l’A-15 S à partir de la bretelle de sortie 1-S de l’A-20 E /Boul. Décarie/rue Saint-Rémi;

• Fermeture de la bretelle de sortie 62 de l’A-15 S en direction du boulevard de La Vérendrye;

• Fermeture de la bretelle d’entrée du boulevard de La Vérendrye en direction de l’A-15 S;

• Fermeture de la bretelle de sortie 61 de l’A-15 S en direction de l’avenue Atwater;

• Canalisation de la bretelle d’entrée avenue Atwater en direction de l’A-15 S vers la bretelle de sortie 60 en direction du boulevard Gaétan-Laberge;

• Canalisation de la bretelle d’entrée Gaétan-Laberge en direction de l’A-15 S vers la bretelle de sortie 57-S boulevard de L’Île-des-Soeurs;

• Fermeture de la bretelle de sortie 57-N de l’A-15 S en direction du Chemin de la Pointe-Nord ;

• Fermeture de la bretelle de sortie 6 de l’A-10 E en direction de l’A-20 E / A-15 S / R-132;

• Fermeture de la sortie 4 de l’A-10 E;

• Fermeture de la sortie 5 de l’A-10 E;

• Fermeture de l’accès à l’A-15 S à partir du boulevard de L’Île-des-Soeurs;

• Fermeture de la rue pont Champlain à partir du boulevard René-Lévesque;

Les automobilistes pourront emprunter le détour mis en place par l’échangeur Turcot via la R-136-E, et la route 134, ou encore celui vers le pont Jacques-Cartier et la route 132.

Fermeture de la direction nord du vendredi 28 août (23 h) au lundi 31 août (5 h)

Durant cette période, les fermetures suivantes seront en vigueur :

• Fermeture de l’autoroute 15 nord, à partir de la sortie 6;

• Fermeture des accès en provenance de la route 132 vers l’A-15 nord;

• Fermeture complète de la piste multifonctionnelle.

Le détour principal qui sera mis en place est : la route 132 est; la route 134; le pont Jacques-Cartier.