Transport collectif dans le Roussillon : près de deux heures pour rejoindre l’hôpital Anna-Laberge

Châteauguay et Saint-Constant ne sont pas des villes voisines, mais tout près. Un peu moins de 20 minutes d’auto séparent ces deux municipalités de la même MRC. En transport collectif? C’est une toute autre histoire. Alors qu’un un lien « est-ouest » en transport en commun est réclamé depuis de nombreuses années, Gravité INFO a tenté le voyage avec l’offre actuelle. Récit d’un périple à multiples escales.

Il est 9h40, un mercredi matin et je tente donc d’aller à l’hôpital Anna-Laberge à Châteauguay.

Ayant choisi un lieu au hasard à Saint-Constant, je me retrouve à l’intersection Montchamp/Sainte-Catherine à attendre un autobus qui m’amène au terminus de Delson, où je m’éloigne de ma destination. Pas le choix, il n’y a pas de tracé direct entre Saint-Constant et Châteauguay.

Il est 10h20 quand j’embarque dans l’autobus à Delson. Mais il n’existe pas non plus de lien direct entre Delson et Châteauguay. L’autobus m’amène plutôt… à Montréal, par le pont Mercier, dans un quartier industriel de LaSalle.

Je dois ensuite attendre une trentaine de minutes pour prendre mon dernier autobus, qui doit repasser sur le pont en sens inverse et m’amener à Châteauguay.

Environ 1 heure et 45 minutes plus tard, il est 11h20, je vois enfin l’hôpital Anna-Laberge !

Ce trajet, le plus rapide que me proposait le simulateur de Google Maps, n’était d’ailleurs pas anormal. Des simulations en partant d’autres lieux à Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine et Candiac, à plusieurs heures différentes, présentaient des temps de trajet et escales similaires.

Demandé depuis des dizaines d’années

Ce n’est pas d’hier que le trajet «est-ouest» est demandé dans la région. «Ça va aussi loin que quand l’hôpital a été bâti [en 1988]», note le maire de Delson Christian Ouellette, qui milite pour la mise en place d’un tel lien.

Le maire de Châteauguay Éric Allard soutient lui aussi que le trajet est attendu depuis longtemps. «Avant d’être élu, j’étais commissaire scolaire depuis 2003 et je peux vous dire qu’on en entendait déjà parler, parce qu’il y avait des élèves de Saint-Constant et de Sainte-Catherine qui voulait aller à l’école professionnelle à Châteauguay en transport collectif, mais qui ne pouvait pas», souligne-t-il.

Si le lien n’a jamais vu le jour, M. Allard pointe notamment vers la gouvernance, d’abord à l’époque des conseils intermunicipaux de transport (CIT), puis avec l’ARTM. «J’aurais tendance à penser qu’ils ont beaucoup de difficultés à voir au-delà de la réserve de Kahnawake. La Rive-Sud, ça vient jusqu’à Châteauguay. Dans notre coin, le sud-ouest, on est autour de 90 000 personnes», lance-t-il.

Ligne métropolitaine, le bon modèle?

M. Ouellette note qu’il y a eu quelques tentatives de navette vers l’hôpital dans les années 1990 et 2000, mais que ce modèle avec une destination précise n’était pas adéquat.

Il estime plus intéressante une offre comme une ligne métropolitaine, avec des départs plus fréquents qui permettent plus d’arrêts vers des points d’intérêt. Il verrait donc d’un bon œil un éventuel prolongement de la ligne métropolitaine 901, qui relie Longueuil et Delson, jusqu’à Châteauguay.

«À Saint-Constant, il y a des bureaux gouvernementaux, il y a le Cégep de Valleyfield et l’UQAM qui ont une branche. Il y a un complexe sportif à Delson, puis à Châteauguay, on le sait, il y a plusieurs points d’intérêt», soutient-il.

Le maire Allard abonde dans le même sens et rappelle entre autres le développement des parcs industriels dans le secteur. Toutefois, dans les documents officiels de l’ARTM, une ligne métropolitaine doit plutôt voir le jour entre Châteauguay et le terminus Angrignon, à Montréal.

«Le lien vers Angrignon, moi je le prends très mal parce qu’il existe déjà. Rajouter ce lien-là, je ne pense pas que c’est une priorité. On va juste prendre les mêmes usagers et leur faire prendre un autre autobus. On a vraiment besoin de prioriser le lien est-ouest, qui est de plus en plus nécessaire parce que les gens ne vont plus exclusivement à Montréal», souligne-t-il.

M. Ouellette indique toutefois avoir reçu une confirmation verbale qu’un prolongement de la ligne 901 entre Delson et Châteauguay devrait survenir dans une phase subséquente.

«Je m’engage à mettre le plus de pression possible pour que ça se concrétise», assure-t-il.

Pas les capacités financières



Questionné par Gravité INFO sur quelques aspects de l’axe est-ouest, exo indique dans une brève réponse être «bien au fait» de l’évolution des besoins de déplacements à l’intérieur des couronnes.



La société de transport collectif, qui opère entre autres les autobus dans les secteurs Roussillon / Richelain (région qui comprend notamment Saint-Constant et Delson) et Sud-Ouest (Châteauguay) – les deux secteurs sont d’ailleurs distincts chez exo – dit avoir échangé «avec de nombreux intervenants, élus et institutions, concernant le besoin de déplacement dans un axe est-ouest» sur la Rive-Sud.



«Nous n’avons malheureusement pas, à l’heure actuelle, la capacité financière de répondre à ces demandes, que ce soit en termes de fréquence ou pour développer de nouvelles lignes», exprime-t-elle, rappelant que tout changement doit se faire à coût nul à l’heure actuelle.

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