Le Train des fêtes du CPKC, qui recueille des dons et de la nourriture pour les banques alimentaires locales, a remis un chèque de 4 000 $, puis un autre de 4 500 $, à l’organisme Le Partage, lundi soir.

Près de 3 000 personnes s’étaient réunies à la gare de Delson pour voir arriver le célèbre convoi illuminé, qui en était à sa troisième journée de trajet, le 24 novembre. Lorsque le train s’est immobilisé, la porte de l’un des wagons s’est ouverte, laissant place à la chanteuse Brittany Kennell et à ses musiciens. Après cette prestation, le maire Christian Ouellette, accompagné de membres du conseil municipal, d’une représentante du bureau du député fédéral Jacques Ramsay et de représentants du CPKC, a annoncé le montant du chèque remis à l’organisme d’aide alimentaire.

La ville estime que près de 3000 personnes étaient présentes à la gare de Delson. (Crédit photo: Denis Germain)

«Chaque année, le Train des fêtes donne le coup d’envoi aux festivités du temps des fêtes à Delson. Nous tenons à remercier les gens du CPKC pour les milliers de dollars qu’ils versent à notre communauté, a déclaré M. Ouellette. Nous vous demandons, à votre tour, d’être généreux envers les moins nantis.» L’appel aura été entendu puisque 1 500 $ et 20 boîtes de denrées ont été récoltés sur place.

Après ce court interlude, le spectacle s’est poursuivi avec un tour de chant de Tyler Shaw. Les festivités, amorcées à 17 h 30 avec la visite du père Noël, se sont terminées vers 19 h 30, alors que le train repartait en direction de Saint-Mathieu.

C’est la chanteuse Brittany Kennell qui a ouvert le spectacle. (Crédit photo: Denis Germain)

Depuis 1999, le Train des fêtes du CPKC a recueilli plus de 26 millions de dollars et plus de 5 millions de livres de nourriture pour les banques alimentaires du Canada et des États-Unis.