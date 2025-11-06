À compter du lundi 10 novembre, la route 207 à Kahnawake sera complètement fermée à toute circulation en direction du pont Mercier, du lundi au vendredi, entre 5h30 et 9 h le matin. Les autorités de la communauté mohawk ont pris cette décision pour des raisons de sécurité.

«C’est une réponse aux projets de construction qui affectent notre qualité de vie et les résidents de Kahnawake. La sécurité est compromise et nous avons le devoir de protéger nos résidents de la route 207», a expliqué Ratsénhaienhs Ryan Montour, chef au conseil mohawk de Kahnawake dans une vidéo diffusée sur Facebook.

La décision a également été prise pour permettre aux Peacekeepers de faire autre chose que gérer la circulation. «Ça prend beaucoup de ressources policières pour surveiller le trafic. On doit enlever des agents de la route qui devraient faire leur patrouille régulière pour gérer le trafic», explique Kyle Zachary, porte-parole des Peacekeepers. À l’inverse, lorsque les policiers reçoivent un appel d’urgence pendant l’heure de pointe, les policiers affectés à la circulation doivent quitter leur poste, ce qui fait en sorte que le trafic s’aggrave, mentionne-t-il.

Entre 5h30 et 9 h le matin, seuls les pompiers, ambulanciers et policiers pourront accéder à la route 207, à la hauteur de l’autoroute 30. Tous les autres véhicules devront emprunter la route 132 pour se rendre au pont Mercier.

Selon les données du ministère des Transports, le débit de journalier moyen annuel sur la route 207 était de 9 500 en 2024. À titre comparatif, il était de 7 000 en 2014 et de 5 200 en 2004.

Surveillance sur la route Old Chateauguay Road

Les Peacekeepers continueront de contrôler l’accès à la route Old Châteauguay Road en matinée. Les non-résidents de Kahnawake ne peuvent pas emprunter cette route pour se rendre vers le pont Mercier. Les personnes qui travaillent dans la communauté mohawk pourront passer sur ce chemin à condition d’avoir une preuve d’emploi à Kahnawake.

«On va augmenter nos patrouilles sur la route 132 pour gérer le surplus de véhicules qui proviendra de la fermeture de la route 207 pour accéder au pont Mercier», mentionne Kyle Zachary.

Depuis quelques semaines, le chantier de construction sur la route 138 à Châteauguay entraîne des répercussions sur les voies locales à Kahnawake.