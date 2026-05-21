Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les Peacekeepers de Kahnawake et l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Montréal ont effectué une série de perquisitions dans les derniers jours en lien avec le crime organisé et le trafic illégal d’armes à feu à Montréal et à Kahnawake qui ont mené à des arrestations.

:Le SPVM a arrêté hier Georges Michael Latimer-Nolan, 24 ans, et Gaven Mayo, 35 ans. Sept armes à feu ont été saisies lors de cette opération sur le terrain.

Aujourd’hui, l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), spécialisée dans les enquêtes sur l’approvisionnement à grande échelle d’armes à feu ainsi que sur le trafic transfrontalier, et les Peacekeepers de Kahnawake ont effectué des perquisitions dans trois résidences de Kahnawake. Trois armes à feu, dont une prohibée et des dispositifs prohibés, et une imitation d’arme ont également été saisies.

Les Peacekeepers informent que deux hommes et une femme de la communauté autochtone ont également été arrêtés et sont interrogés par les policiers. Ils devraient comparaitre au palais de justice de Montréal.

Enquête depuis 2025

L’enquête avait débuté en mai 2025 par la Section des enquêtes par projet Nord du SPVM. Les policiers s’intéressaient au trafic d’armes à feu illégales qui transitaient par Kahnawake. Pendant l’enquête, cinq armes à feu ont été saisies.

En février 2026, le SPVM a collaboré avec l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes. Le SPVM précise que cette phase de l’enquête a également été rendue possible grâce à une démarche concertée avec les Peacekeepers de Kahnawake . Deux armes à feu ont été saisies au cours de l’enquête.