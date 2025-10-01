Selon un rapport du magazine japonais Best Car, Toyota et Mazda travailleraient sur une nouvelle plateforme commune qui servirait de base à une successeure de la Toyota GR86 et de la Mazda MX-5. Cette rumeur laisse croire que Subaru et sa BRZ seraient écartés de la prochaine génération, une décision qui marquerait un tournant dans les partenariats automobiles japonais.

Subaru sur la touche

Depuis son lancement, la Subaru BRZ a toujours été vue comme l’alternative à la GR86, née d’une coopération entre Toyota et Subaru. Toutefois, la logique commerciale a toujours semblé plus faible du côté de Subaru, dont le catalogue est historiquement tourné vers les véhicules à traction intégrale. Les ventes récentes ne jouent pas non plus en faveur de Subaru : les versions plus abordables de ses modèles de performance ont été victimes de tarifs douaniers, et les modèles restants peinent à trouver preneur.

Mazda et Toyota : une alliance naturelle

Du côté de Mazda, une telle association ne serait pas inédite. La marque a déjà utilisé la plateforme de la MX-5 pour développer la RX-8 au début des années 2000. Si certains passionnés ont critiqué le poids accru de la troisième génération de Miata (NC), Mazda a su rectifier le tir avec l’actuelle génération ND, plus légère et axée sur l’efficacité « Skyactiv ». Cette fois-ci, Mazda pourrait adapter sa célèbre base deux places pour en faire un coupé 2+2 léger, tandis que Toyota pourrait y voir une opportunité pour offrir une nouvelle sportive compacte en dessous de la Supra.

Une rumeur à prendre avec un grain de sel

Pour l’instant, ni Toyota, ni Mazda, ni Subaru n’ont confirmé la véracité de ce projet. Si elle se concrétise, cette collaboration pourrait donner naissance à une nouvelle génération de voitures sport abordables, un segment qui a fortement rétréci ces dernières années. Les amateurs de sportives japonaises surveillent donc de près ce dossier qui pourrait transformer l’avenir de la GR86, de la MX-5… et reléguer la BRZ aux oubliettes.

Avec des renseignements de The Drive

