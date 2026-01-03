Trois hockeyeurs de la région porteront les couleurs du Québec au tournoi Brick cet été à Edmonton, alors qu’ils affronteront les meilleurs joueurs de l’Amérique du Nord de moins de 11 ans.

Noah Laporte de Candiac qui représentera le Québec au tournoi Brick en 2026. (Photo gracieuseté)

Justin Ni et Noah Laporte de Candiac, ainsi que Mayson Cliche de Saint-Mathieu ont passé par un long processus pour être sélectionnés parmi les meilleurs de la province.

Les trois amis ont participé à une séance d’essai regroupant les 60 meilleurs joueurs du Québec l’été dernier à Pierrefonds, selon Frédéric Laporte, le père de Noah. Après une fin de semaine de six matchs remplis d’action, ils ont fait partie des 17 qui se rendront en Alberta pour défendre la fleur de Lys.

«Selon ce que les entraîneurs nous ont dit, Noah a été choisi en raison de son coup de patin, son lancer et sa capacité à gérer les attaques adverses comme défenseur, soutient M. Laporte. Justin a connu un très bon camp. Il est surtout renommé pour ses feintes et son ardeur à aller chercher la rondelle. Mayson est un défenseur efficace en défense et bon à relancer l’attaque.»

Justin Ni de Candiac qui représentera le Québec au tournoi Brick en 2026. (Photo gracieuseté)

Les prochaines étapes débuteront à la mi-avril, alors que le camp de préparation sera lancé. Les joueurs s’adonneront à six heures de hockey par fin de semaine et participeront à trois tournois préparatoires pour peaufiner leurs habiletés et développer une chimie d’équipe.

Selon M. Laporte, beaucoup de joueurs provenant des régions du Québec ont été choisis dans la formation.

Justin Ni et Noah Laporte jouent pour les Gladiateurs de Candiac atome AA et alors que Mayson Cliche porte les couleurs des Étoiles de Saint-Constant.

Depuis 1990, le tournoi Brick a accueilli plusieurs joueurs qui ont éventuellement atteint les rangs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), la Ligue américaine de hockey (LAH) et même la Ligue nationale de hockey (LNH).

Mayson Cliche de Saint-Mathieu qui représentera le Québec au tournoi Brick en 2026. (Photo garcieuseté)