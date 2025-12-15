Chez Benny & Co., certains classiques font l’unanimité depuis des années. Voici le Top 3 des repas les plus populaires, ceux que la clientèle revient savourer encore et encore.

1. Le célèbre quart de poulet

Indétrônable, le repas quart de poulet arrive en tête de liste. Il comprend une poitrine de poulet juteuse, accompagnée de frites croustillantes, d’une salade de chou fraîche, et de la fameuse sauce Benny & Compagnie, le tout servi avec le traditionnel petit panier.

Un choix simple, réconfortant, et toujours approuvé 10/10 par les amateurs de bons repas.

2. Le club sandwich Benny

Vient ensuite un incontournable, le club sandwich. Un sandwich généreux composé de poulet, laitue, tomate et bacon, auquel s’ajoute, pour les connaisseurs, le « hack » maison : une bonne dose de mayonnaise.

Un mélange parfait de fraîcheur et de gourmandise, qui récolte lui aussi un solide 10/10.

3. La poutine au poulet rôti

Pour compléter ce trio gagnant, la poutine Benny & Compagnie à la viande blanche. On y retrouve des frites croustillantes, le savoureux fromage en grains de la fromagerie Saint-Guillaume, du poulet rôti, et la fameuse sauce maison.

Un autre grand classique qui obtient, sans surprise, un 10/10.