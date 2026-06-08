D’ici la fin 2026, une nouvelle ligne d’autobus dite «métropolitaine» devrait être mise en place sur le boul. Taschereau. Celle-ci ferait le trajet entre le terminus Longueuil et le terminus Georges-Gagné, à Delson. Il s’agirait de la première étape du grand réseau d’autobus structurant que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) souhaite mettre en place dans les prochaines années.

Selon les informations publiées dans le plan de mise en œuvre du plan stratégique de développement de l’ARTM, la ligne métropolitaine Taschereau passerait par Longueuil, Brossard, La Prairie, Candiac et Delson. Elle ferait entre autres des arrêts dans chacun des terminus d’autobus de ces villes, en plus d’une trentaine d’arrêts.

À l’heure actuelle, plusieurs axes dont le boul. Taschereau sont desservis par différents opérateurs comme le RTL et exo, en raison de règles d’exclusivité territoriale faisant en sorte que les opérateurs ne peuvent pas prendre en charge ou déposer des usagers à l’extérieur de leur territoire.

On ne connait toutefois pas à l’heure actuelle qui serait l’opérateur de la ligne métropolitaine Taschereau.

Le tracé prévu sur Taschereau. (Image : plan de mise en oeuvre du plan stratégique de développement de l’ARTM)

Toutes les 15 minutes

Une ligne métropolitaine vise une desserte à toutes les 15 minutes ou moins de 6h à 21h, 7 jours par semaine. L’ARTM note que ces lignes devraient être 20% plus rapides que le réseau local et avec des «stations» distinctives et confortables.

Après la ligne Taschereau, l’ARTM veut instaurer trois autres lignes similaires d’ici 2028, dont deux sur la Rive-Sud : une qui relierait Longueuil, Boucherville et Varennes, ainsi qu’une entre Châteauguay et le terminus Angrignon, à Montréal.

À noter qu’il n’y a pas de mention dans ce plan d’un service rapide par autobus sur l’axe Taschereau, soit le projet proposé par les mairesses de Longueuil et Brossard, Catherine Fournier et Doreen Assaad.

BUS+

Ces lignes métropolitaines font partie d’un réseau d’autobus structurant que l’ARTM souhaite mettre en place, appelé BUS+. Ce programme, qui est une initiative de l’ARTM, vise «à améliorer la performance, la fiabilité et l’attractivité du réseau d’autobus à l’échelle métropolitaine».

Avec BUS+, l’ARTM souhaite implanter des lignes métropolitaines dans le grand Montréal, mais aussi ce qu’elle appelle des lignes express régionales – soit des lignes d’autobus de rabattement entre un terminus et une station du métro ou du REM –, ainsi que des corridors fréquents, soit des corridors locaux où le service est assuré aux 15 minutes.

L’ARTM n’a pas donné suite aux demandes d’entrevue de Gravité Média sur ce programme.