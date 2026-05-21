Tarifs douaniers : Le fédéral accorde près de 850 000 $ à deux entreprises de Delson et La Prairie

Les entreprises Les Cloisons Corflex, de Delson, et Les Solutions DOORspec, de La Prairie, recevront un appui financier du gouvernement fédéral afin de mieux faire face aux répercussions des tarifs douaniers américains imposés sur l’aluminium.

Le député de La Prairie–Atateken, Jacques Ramsay, a confirmé l’octroi de contributions non remboursables totalisant près de 850 000 $ par l’entremise de Développement économique Canada (DEC). Cette aide vise notamment à soutenir la compétitivité des deux entreprises et à préserver plus de 115 emplois dans la région.

L’entreprise Les Cloisons Corflex obtient une somme de 490 000 $. Le fabricant de cloisons mobiles et vitrées utilisera ce financement pour intégrer un configurateur transactionnel à son progiciel de gestion intégré (PGI), un projet destiné à améliorer sa productivité et à moderniser ses opérations.

De son côté, Les Solutions DOORspec, qui fabrique des portes pour le transport en commun, recevra 350 000 $. L’entreprise prévoit investir dans de nouveaux équipements de production, développer un prototype démonstrateur et déployer une stratégie de commercialisation visant à diversifier ses marchés.

Selon Ottawa, ces investissements s’inscrivent dans les efforts visant à atténuer les impacts économiques des droits de douane américains sur l’industrie de l’aluminium.

Lors de cette annonce, Jacques Ramsay a également rappelé la mise en place récente d’un programme national de 1,5 milliard de dollars dévoilé le 4 mai dernier par la ministre Mélanie Joly. Cette enveloppe doit permettre aux PME affectées par les tarifs douaniers de relever leurs défis de commercialisation et d’accélérer leur transformation.