Survivor Québec : Isabelle Gauvin et un Brossardois parmi les participants

L’entrepreneure Isabelle Gauvin fait partie des 18 joueurs qui s’envoleront vers le Panama pour la prochaine saison de Survivor Québec. En plus de cette philanthrope de La Prairie, la Rive-Sud sera aussi représentée par le Brossardois Jean-Marie.

Si Isabelle Gauvin est souvent présentée comme la femme de Luc Poirier, Survivor Québec constitue à ses yeux l’occasion de prouver qu’elle est bien plus. Dans sa biographie de joueuse, la femme de 46 ans est décrite comme athlétique, travailleuse, authentique et experte dans «l’art de créer des liens forts rapidement». Sa plus grande peur est d’être rapidement ciblée, puisqu’elle n’est vraisemblablement pas la joueuse qui a financièrement le plus besoin des 100 000$ en jeu.

Il est aussi mentionné que son empathie pourrait être tant une force qu’une faiblesse, dans ce jeu social, physique et stratégique.

«Géant au sourire solaire, fier de ses origines sénégalaises, maliennes et congolaises», le Brossardois Jean-Marie sait que le dur jeu de Survivor pourrait mette ses valeurs d’honnêteté et de solidarité à rude épreuve. Qualifié de fin observateur, il espère faire oublier la cible que pourrait constituer sa carrure imposante par ses atouts comme sa chaleur humaine.

Il entend aussi ne pas révéler aux autres joueurs son métier d’expert en financement, qui le positionnerait comme un doué de l’analyse et de la stratégie.

Jean-Marie est arrivé au Québec en 2018. Il a été élevé par une mère seule dans un HLM en banlieue parisienne. Elle est son modèle de résilience.

Destination Panama

Après trois saisons aux Philippines, Survivor Québec se déplace dans l’archipel de Las Perlas, au Panama.

Les joueurs âgés de 23 à 52 ans tenteront de passer au travers des 40 jours dans le but de devenir le dernier survivant, et de mettre la main sur le prix de 100 000$.

La saison sera diffusée ce printemps sur Noovo.