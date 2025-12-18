L’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) est intervenue à Sainte-Catherine et Châteauguay dans le cadre d’une opération en lien avec le trafic et l’exportation de stupéfiants. Plus de 600 000 comprimés ont d’ailleurs été saisis.

Les policiers ont mené des perquisitions dans une résidence de la rue Centrale à Sainte-Catherine, dans un logement sur la rue de la Maçonnerie à Châteauguay ainsi que dans deux véhicules.

Une perquisition a eu lieu rue de la Maçonnerie à Châteauguay. (Photo : gracieuseté)

L’ENRCO a saisi près de 288 000 comprimés de métonitazène, un opioïde considéré plus puissant que le fentanyl, plus de 180 000 comprimés de benzodiazépine, près de 128 000 comprimés de méthamphétamine et plus de 10 000 comprimés de MDMA.

Près de 40 L de sirop de codéine ont été saisis ainsi que du cannabis (1.5 kg), du haschich (+20 gr), de la cocaïne (+172 gr), du tabac de contrebande (+3.5 kg), près de 16 000$ en argent canadien, 2 montres de luxe d’une valeur d’environ 25 000$, une arme de poing et des munitions, un poing américain et deux véhicules à titre de bien infractionnel.

Cette opération visait un réseau « qui exporte vers les États-Unis par le biais du Dark web et qui fournit aussi des consommateurs et revendeurs de la grande région de Montréal», indique la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

Deux personnes ont été interpelées au moment des perquisitions, mais il n’y a eu aucune arrestation liée à cette affaire pour l’instant.

L’enquête a débuté en janvier et a été menée en collaboration avec la Division de la Cybercriminalité de la Sûreté du Québec (SQ) ainsi que le Homeland Security Investigations et le Customs and Border Protection des États-Unis.

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants ou d’armes à feu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.