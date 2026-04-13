Reconnue coupable d’une infraction au règlement municipal sur les nuisances, Stella-Jones réitère sa volonté d’être un «bon voisin» dans la communauté de Delson.

«Stella-Jones continue d’entretenir une relation de collaboration active avec la Ville de Delson., a-t-elle réagi au Reflet par courriel. Nous continuons d’investir dans nos opérations, d’effectuer nos activités dans un cadre de conformité environnementale, et nous demeurons à l’écoute des préoccupations de la communauté.»

La semaine dernière, la cour municipale régionale a condamné le manufacturier en bois traité en raison d’odeurs incommodantes constatées en juin 2025. Une amende de 1000$, trois fois plus élevée que la minimale, lui a été imposée.

Delson avait eu des mots durs à l’endroit de l’usine, disant que la récréation était terminée et que Stella-Jones ne posait des actions uniquement que lorsqu’elle se trouvait sous pression.

«Être un bon voisin est une priorité pour nous, et cela se reflète dans les efforts continus que nous déployons pour améliorer nos pratiques, a indiqué l’entreprise. Stella-Jones demeure engagée envers les résidents de Delson et la collectivité locale.»