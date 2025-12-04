Le règlement de stationnement hivernal est entré en vigueur le 1er décembre dans plusieurs villes de la région. Peut-on se garer dans la rue la nuit ? Tour d’horizon.

Des points communs ressortent dans l’ensemble des municipalités. D’abord, il est interdit de stationner dans la rue la nuit… lorsqu’un avis d’interdiction est émis. C’est la base.

De plus, c’est au citoyen qu’incombe la responsabilité de s’informer et de vérifier auprès de sa Ville si des opérations de déneigement forcent l’interdiction de se stationner. Chaque Ville déploie divers moyens pour informer sa population.

Autre point commun : tout véhicule garé dans la rue la nuit lorsque c’est interdit est passible d’être remorqué, et le propriétaire est peut recevoir une amende.

Enfin, les villes offrent des stationnements alternatifs, pour permettre à ses résidents de garer leur véhicule lorsqu’il n’est pas permis de le faire dans la rue.

Maintenant, les spécificités !

Sainte-Catherine

Du 1er décembre au 1er avril, le stationnement de rue est interdit dès que des opérations d’entretien hivernal sont planifiées.

Moyens de s’informer : Ligne Info-déneigement (dès 17h, au 450 632-0590, option 9), application bciti+, alertes texto ou courriel (via l’application bciti+).

«Qu’il neige ou non, pensez à appeler chaque soir dès 17h», n’hésite pas à suggérer la Ville.

Stationnements alternatifs disponibles : stationnements des parcs Terry-Fox et Francis-Xavier-Fontaine et au Centre municipal Aimé-Guérin.

Saint-Constant

Saint-Constant permet le stationnement de nuit dans la rue, sauf lors des opérations de déneigement, entre 22h et 7h.

«Le stationnement est aussi interdit aux endroits identifiés par une signalisation temporaire, et ce, même si aucune opération de déneigement n’est annoncée», précise la Ville.

Moyens de s’informer : Ligne Info-déneigement (450 638-2010, poste 5), page d’accueil du site Web de la Ville, plateforme d’alertes pour recevoir des notifications par courriel ou message texte.

Stationnements alternatifs disponibles : Pavillon des aînés Claude-Hébert (85, montée Saint-Régis); au parc canin (boul. Monchamp); au Pôle culturel et sportif (160, boul. Monchamp); ainsi que le stationnement adjacent au stationnement à l’aréna Isatis de la Base de plein air (310, rue Wilfrid-Lamarche).

Delson

Le stationnement dans les rues la nuit est permis sauf lors d’un avis de déneigement. Dans ce cas, il est interdit de se stationner entre minuit et 7h.

Le stationnement est aussi interdit quand une enseigne fixe clignotante, amovible ou toute autre signalisation temporaire est posée.

Moyens de s’informer : Ligne Info-déneigement au 450 632-1050, poste 5, affichage sur les panneaux numériques, page d’accueil du site de la Ville ; médias sociaux de la Ville ; alerte citoyenne par texto ou courriel.

Candiac

Du 1er décembre au 1er avril, le stationnement de nuit est interdit entre 23h59 et 7h, du dimanche au vendredi. Il est donc autorisé les nuits de fin de semaine (de vendredi à samedi, de samedi à dimanche), sauf si une opération d’entretien est annoncée. Il en est de même pour la période des fêtes, du 23 décembre au 3 janvier.

De plus, dans certaines rues, les résidents doivent stationner leurs véhicules du côté des numéros civiques pairs.

Moyens de s’informer : site Web de la Ville, ligne Info-neige au 450 444-6066.

Stationnements alternatifs disponibles : consulter la liste sur le site de la Ville

La Prairie

Le stationnement hivernal de nuit est permis, sauf lors d’un avis de déneigement ou lorsqu’une signalisation amovible est installée.

Précision : le stationnement est autorisé du côté des immeubles dont le numéro civique est pair, les jours pairs, et du côté de la rue des immeubles dont le numéro civique est impair, les jours impairs. «Puisque l’autorisation de stationner est applicable à partir de minuit, le jour pair ou impair correspond à la date qui débute à minuit.»

Moyens de s’informer : ligne Info-déneigement (dès 18h, 450 444-5999). Sur certaines voies publiques, il est interdit de s’y stationner entre minuit et 7 h, du 1er décembre au 1er avril.

Stationnements alternatifs disponibles : consulter la liste sur le site web de la Ville.

Saint-Philippe

Il est interdit de stationner un véhicule dans les rues entre minuit et 7 h, sur le territoire de Saint-Philippe, à l’exception des rues qui prennent part au projet de stationnement hivernal sur rue (des Aubépines, des Catalpas, des Cyprès, des Mélèzes, Chénier et Lussier).

Pour ces rues, les résidents doivent surveiller si un avis de déneigement est en vigueur, dès 17h (ligne Info-neige au 450 659-0204, poste 333 ou le site Web de la Ville).

Saint-Mathieu

Il est interdit de se stationner dans les rues entre minuit et 7h.

Une tolérance est accordée les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche «à la condition qu’il n’y ait pas de chute de neige, de verglas ou de grésil nécessitant des opérations d’entretien hivernal des rues», précise la Municipalité. Il en est de même du 23 décembre au 3 janvier, selon les mêmes conditions.