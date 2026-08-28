SQDC à Delson : Une nouvelle succursale ouvrira ses portes lundi

La Société québécoise du cannabis (SQDC) ouvrira officiellement les portes de sa nouvelle succursale de Delson le lundi 31 août. L’établissement est situé au 5, route 132.

La nouvelle succursale devient la 18e de la Montérégie et la 114e au Québec. D’une superficie de près de 2 200 pieds carrés, elle comptera 10 conseillers et conseillères ainsi que deux gestionnaires et offrira environ 400 produits.

Avant l’ouverture officielle, les employés se réunissaient vendredi afin de se préparer à accueillir leurs premiers clients.

« Un trou de marché »

Selon Alexander Bove, directeur de l’immobilier à la SQDC, Delson représentait depuis plusieurs années un « trou de marché » pour la société d’État, précisant que le secteur regroupe plusieurs municipalités avoisinantes qui ne disposent pas d’un accès physique à une succursale de la SQDC. Les deux autres succursales les plus proches étaient à Brossard et à Châteauguay.

Selon lui, la décision de s’implanter à Delson repose notamment sur la densité de population, l’accessibilité aux autres points de vente et le temps nécessaire pour qu’un client puisse rejoindre une succursale existante.

M. Bove souligne également la croissance démographique observée sur la Rive-Sud de Montréal.

« Le bassin de population important à Delson et dans les villes avoisinantes nous laisse croire que c’est un trou de marché qui devait être comblé pour la SQDC », affirme-t-il.

Un emplacement qui avait soulevé des inquiétudes

L’arrivée de la SQDC n’a toutefois pas été sans susciter certaines préoccupations. Lors d’un conseil municipal précédent, des citoyens avaient notamment fait part de leurs inquiétudes concernant la proximité de la nouvelle succursale avec le Complexe sportif de Delson, un endroit fréquenté par de nombreux jeunes.

La SQDC affirme avoir tenu compte des exigences applicables avant de choisir son emplacement.

« La SQDC est très sensible quand on s’implante dans un nouvel espace », explique M. Bove.

Selon lui, une série de vérifications sont effectuées avant chaque implantation, notamment en ce qui concerne le zonage et les caractéristiques physiques du local.

La société doit également respecter les dispositions de la loi encadrant le cannabis, qui prévoit notamment une distance minimale avec certains établissements d’enseignement et de formation générale. À l’extérieur de Montréal, cette distance est de 250 mètres, selon M. Bove.

Une collaboration « excellente » avec la Ville

La SQDC affirme que son implantation s’est déroulée sans friction majeure.

« Notre collaboration a été excellente avec la Ville de Delson », affirme le directeur de l’immobilier. Une situation différente de celle avec Consignaction.

« Chaque dossier est différent. Au niveau du laps de temps afin de s’implanter, la SQDC est patiente. On respecte les procédures qui sont en place dans chaque ville avec laquelle on travaille dans le but de co-créer un projet conjointement », ajoute-t-il.

Une succursale repensée

La nouvelle succursale de Delson intégrera par ailleurs plusieurs éléments issus de la modernisation entreprise par la SQDC au cours des dernières années.

L’une des principales nouveautés concerne l’accompagnement des clients.

Selon Jacinthe Huard, directrice de la succursale de Delson, les conseillers ne seront pas confinés derrière les caisses.

Jacinthe Huard possède près de cinq ans d’expérience à la SQDC. Avant de joindre la société d’État, elle travaillait comme infirmière.

Elle affirme avoir été attirée «par la mission sociale de la SQDC et son volet lié à la protection de la santé», dit-elle.

Pas d’objectifs de vente

Alors que la nouvelle succursale s’apprête à accueillir ses premiers clients, la direction ne se fixe pas d’objectif de ventes précis pour ses premiers mois d’activité.

Mme Huard rappelle que la SQDC ne peut pas faire de publicité traditionnelle en raison du cadre légal entourant le cannabis.

L’achalandage devrait donc, selon elle, s’installer graduellement.