Le 9 septembre, une famille de Verdun a eu la belle surprise de retrouver Laura, leur chien labrador porté disparu il y a quatre ans, à la SPCA Roussillon à Delson.

«Mes collègues m’ont dit que Laura avait reconnu sa famille, laisse entendre Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA Roussillon. La chienne était plutôt tranquille avant, mais quand elle les a vus, elle est allée vers eux, leur a sauté dessus et sa queue s’est mise à grouiller.»

La famille de Verdun avait perdu son chien il y a quatre ans, en octobre 2022. L’animal avait été récupéré par d’autres gens qui en ont pris soin.

Or, ceux-ci ont déménagé dans le Roussillon et ne pouvaient plus garder le chien. «Ils sont venus nous le porter, raconte M. Bourbonnais. Selon nos procédures, on vérifie la présence d’une micropuce. Il y en avait une et on s’attendait à ce que les informations concordent avec les gens qui venaient de nous porter le chien. Mais ce n’était pas le cas. Ce n’était pas la même ville.»

La SPCA a pris contact avec les propriétaires originaux à partir des informations inscrites dans la micropuce.

«Imagine-toi; tu as fait ton deuil de ton chien et tu reçois un appel pour t’apprendre qu’il est vivant, a expliqué Pierre Bourbonnais. La famille était sous le choc. La fille, sa mère et sa grand-mère sont venues la journée même.»

Laura, désormais âgée de 9 ans et 3 mois, est donc retournée vivre à Verdun dans un foyer qu’elle connaissait bien.

Pas unique, mais rare

L’histoire de Laura est inusitée, mais elle n’est pas unique. Pierre Bourbonnais s’est remémoré un voyageur de la Floride qui avait perdu son chien durant son séjour dans la région. «On l’a retrouvé deux semaines plus tard et grâce à la micropuce, on a pu le contacter, a-t-il indiqué. L’homme a pris l’avion et est venu récupérer son animal.»

La mission première de la SPCA est de réunir les animaux perdus à leur famille ou de trouver une nouvelle famille.

Au fil du temps, la technologie de la micropuce est devenue un beau complément pour identifier les animaux de compagnie, que ce soit un chien, un chat ou un lapin.

«Il s’agit d’une identification permanente, explique le directeur général de la SPCA Roussillon. Le plus plate dans notre métier, c’est quand on trouve un animal, qu’on l’affiche sur notre site, mais que personne ne le réclame. Toutes les informations se retrouvent dans cette micropuce.»

Pierre Bourbonnais laisse entendre que la SPCA a investi des efforts et de l’argent, notamment pour l’achat d’équipements, pour faciliter la réunion des animaux portés disparus à leur famille.

Chaque deuxième samedi du mois, une clinique de micropuçage à prix réduit est organisée dans ses locaux.

«Ça prend 5 minutes; les gens n’ont même pas le temps de s’asseoir que c’est fait et ils ont leur certificat, soutient M. Bourbonnais. C’est une sécurité, parce que c’est la seule chose qui peut te faire retrouver ton animal si tu le perds.»

À cet effet, il ajoute qu’il est important de déclarer son animal perdu aux différents services animaliers, puisque ceux-ci disposent d’une base de données qui facilitent les recherches.