Trois des quatre postes en élection le 2 novembre à Saint-Constant ont été remportés par des candidats de L’Équipe Jean-Claude Boyer, un résultat qui témoigne de la satisfaction des gens à l’égard du travail accompli, estime le maire qui avait déjà été réélu par acclamation, le 3 octobre.

Les sièges des districts 2-des Grandes terres, 7-de la Base de plein air et 8-du Portage ont été remportés respectivement par Robert Dupuis (majorité de 48 voix), Mario Perron (+386) et Natalia Zuluaga Puyana (+ 140).

Seuls les électeurs du district 1-De l’Église ont fait bande à part en élisant Sylvain Brossard avec une majorité de 37 voix sur le candidat de l’Équipe Jean-Claude Boyer, Abdoul Amar.

Le plan de match

Questionné sur ces résultats, le maire Boyer a tenu à féliciter tous les candidats élus ou pas, incluant l’unique candidat qui ne portait pas ses couleurs.

«Bien sûr, quand tu te présentes avec une équipe, tu espères que tout le monde sera élu, confie le maire élu pour un 4e mandat. Mais les résultats ont quand même été serrés.»

Il demeure que MM. Boyer et Brossard se connaissent très bien. Ce dernier avait d’ailleurs démontré son intérêt à joindre l’équipe du maire au cours des derniers mois.

Incidemment, Sylvain Brossard dit ne pas avoir l’intention de jouer les trouble-fête à la table du conseil.

«Je vois ce mandat comme une opportunité de représenter une voix différente, mais complémentaire. Mon objectif est de contribuer de manière constructive, en posant des questions, en apportant des idées, et en restant fidèle aux valeurs qui ont guidé ma candidature. Je suis là pour collaborer, pas pour confronter inutilement», fait-il savoir.

«J’ai été élu pour défendre les intérêts de mon quartier, qui a été l’enfant pauvre au cours du dernier mandat. C’est comme si on nous tenait pour acquis. Mais je suis aussi élu pour l’ensemble des payeurs de taxes de Saint-Constant», dit-il.

Sylvain Brossard est le seul conseiller à ne pas avoir été élu sous la bannière de l’Équipe Jean-Claude Boyer. (Photo d’archives)

À cet égard, Jean-Claude Boyer met les choses en perspectives et rappelle «la vision stratégique» qu’il a travaillé à mettre en place depuis son accession à la mairie en 2013.

«On a notamment investi dans le parc Des Jardins dans le quartier 1, certaines rues vont être refaites, on est rendu aux modules de jeu et à la patinoire, mais on ne peut tout faire en même temps. Quand je suis arrivé en poste, il n’y avait pas eu d’investissements depuis des années, il a fallu prioriser mais les budgets ne sont pas illimités», note-t-il.

Parmi les dossiers identifiés pour le prochain mandat, il mentionne les enjeux de logement, notamment pour les aînés, les projets d’amphithéâtre et de complexe de tennis-pickleball, de même que celui de carrefour énergétique, pour lequel la Ville est en discussion avec des promoteurs. On souhaite aussi voir à aménager des bassins de rétention pour faire face aux urgences climatiques.