Sylvain Brossard, Jean-François Rolland et Marc Hébert ont en commun d’être déjà bien impliqués et engagés dans la communauté. Ils disent qu’il était donc tout naturel pour eux d’en faire encore plus pour les citoyens en se présentant comme candidats indépendants lors de l’élection municipale à Saint-Constant.



Les trois sont candidats indépendants, mais comme ils croient fermement au travail d’équipe, ils ont décidé de se réunir régulièrement afin d’échanger et de s’encourager. Ils partagent aussi une vision et un slogan commun : Déjà impliqués. Toujours engagés. Pour vous, avec vous.



Ils s’entendent pour dire que Saint-Constant est une ville en plein essor et en expansion, mais les besoins dans les quartiers sont nombreux et ils veulent que ces préoccupations trouvent leur voix au conseil.

Le candidat indépendant dans le quartier 1 – De l’Église, Sylvain Brossard. (Photo : gracieuseté)





Le candidat dans le quartier 1 – De l’Église, Sylvain Brossard, est catégorique : «Les gens le disent, c’est un quartier qui a manqué d’amour au fil des ans et les gens, ça les interpelle!»



M. Brossard dit avoir «54 ans d’attachement à sa ville». Marié et père de famille de deux enfants, il est membre de trois comités consultatifs, soit Loisirs, Environnement et développement durable ainsi que Circulation et sécurité des citoyens. Il veut prendre en charge les préoccupations des résidents afin qu’elles soient entendues.

Jean-François Rolland, se présente dans le quartier 2 – Des Grandes terres. (Photo : gracieuseté)



«On le constate sur le terrain, les gens ont besoin d’avoir quelqu’un de présent», renchérit à ses côtés Jean-François Rolland, qui se présente dans le quartier 2 – Des Grandes terres. Marié et père de deux enfants, le natif de la place siège au comité consultatif Circulation et sécurité des citoyens depuis 12 ans.



Des préoccupations communes

Marc Hébert, candidat dans le quartier 8 – Du Portage. (Photo : gracieuseté)



Ils ont constaté que certaines préoccupations sont partagées par une grande partie des citoyens, comme le souligne Marc Hébert, candidat dans le quartier 8 – Du Portage. «Nous faisons valoir aux citoyens des mesures concrètes pour assurer la sécurité des enfants dans nos rues : aménagements sécurisés, présence renforcée aux abords des écoles et des parcs et tolérance zéro pour la vitesse excessive.»



Les candidats s’engagent d’abord et avant tout à être présents pour leurs citoyens, mais ils défendent aussi des projets communs, comme la venue d’une résidence privée pour aînés sur le territoire ou la construction d’une nouvelle Maison des aînés. «C’est par respect pour nos aînés, ceux qui ont bâti la ville avant nous», plaide Jean-François Rolland.



Sylvain Brossard et Marc Hébert soulignent qu’ils se présentent aussi parce qu’ils auraient l’occasion de mettre en place ce qu’ils ont proposé sur les/aux différents comités auxquels ils ont siégé. «On a encore beaucoup à donner aux gens!» conclut Jean-François Rolland.



